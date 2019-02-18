انفجاران يستهدفان ميليشيات موالية للجيش الأمريكي في الرقة

هز انفجاران عنيفان، اليوم، أحياء مدينة الرقة التي تحتلها قوات "التحالف الأمريكي" وميليشيات كردية موالية لها.

قال مراسل "سبوتنيك" في المدينة أن الانفجار الأول استهدف بعبوة ناسفة مقرا لـ" قوات الأسايش " الكردية، الذراع الأمنية لتنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يقع عند دوار النعيم وسط المدينة.

وبين المراسل أن مواطنين اثنين لقيا حتفهما جراء الانفجار الذي لم يسفر عن إصابة أي من عناصر استخبارات التنظيم الكردي أو القوات الأمريكية.

وأشار إلى أن انفجارا آخر وقع بعد ظهر اليوم قرب مشفى التوليد المركزي في مدينة الرقة، واقتصرت أضراره على الماديات.

وأمس، نقل مراسل "سبوتنيك" أن ثلاثة انفجارات عنيفة هزت مدينة الرقة وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين الأكراد الموالين للجيش الأمريكي، وذلك بعد ساعات قليلة من قيام ناشطين بنشر الأعلام السورية في أحياء عدة بالمدنية تزامنا مع الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري بشار الأسد بعد ظهر اليوم.

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وأكد مقتل 3 مسلحين وإصابه نحو 8 آخرين بالانفجارات الثلاثة التي استهدف أولها دورية لتنظيم "قسد" عند السور الأثري القديم في "شارع الصناعة"، فيما استهدف الثاني بعبوة ناسفة مقرا أمنيا لـ"الأسايش" قرب دوار النعيم وسط المدينة، كان يستخدمه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) سابقا كسجن مركزي لمعارضيه، قبل أن يسلم المدينة للقوات الأمريكية وحلفائها والميلشيات التابعة لها.

أما الانفجار الثالث، فتم هو الآخر بعبوات ناسفة تم تفجيرها عن بعد بدورية لتنظيم "قسد" بالقرب من منطقة تدعى "مكاتب السيارات" عند دوار حزيمة، ولم يسفر عن قتلى نظرا لأن عناصر "التنظيم" كانوا مترجلين من العربة التي تم تدميرها بالكامل.