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12:58 19 فبراير/ شباط 2019
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    صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة

    خاص لـ"سبوتنيك"... صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة

    © Sputnik . Nazek Mohammed
    العالم العربي
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    تحمل بنات الرئيس السابق للعراق، صدام حسين، من ملامحه الشبه الكبير، لاسيما أبنته الصغيرة "حلا" التي كانت الأكثر ظهورا معه عندما كانت طفلة بضفيرتين بنيتين، فيما تظهر الأختان الأكبر "رغد، ورنا" بأبهى الإطلالات في صور تنشر لأول مرة حصلت عليها "سبوتنيك" بشكل خاص.

    وتظهر الصور خصت بها حفيدة الرئيس، حرير حسين كامل، مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بنات صدام حسين، الثلاث، وأبنائه عدي وقصي، وزوجته "ساجدة خير الله"، وبعض من أحفاده.

    • صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      © Sputnik . Nazek Mohammed
    • صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      © Sputnik . Nazek Mohammed
    • صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      © Sputnik . Nazek Mohammed
    • صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      © Sputnik . Nazek Mohammed
    • صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      © Sputnik . Nazek Mohammed
    • صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      © Sputnik . Nazek Mohammed
    • صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      © Sputnik . Nazek Mohammed
    • صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      © Sputnik . NazeK Mohammed
    • صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      © Sputnik . Nazek Mohammed
    • صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      © Sputnik . Nazek Mohammed
    • صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      © Sputnik . Nazek Mohammed
    • صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
      © Sputnik . Nazek Mohammed
    1 / 12
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة

    وأخبرتنا حرير، أن للرئيس 15 حفيدا، منهم من يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك هي وأمها "رغد" وخالتها "رنا"، فيما تعيش الجدة، والخالة الصغيرة "حلا" في ضيافة دولة قطر.

    وبدت زوجة الرئيس، في أكثر من صورة بشعر "أشقر" وثياب أنيقة، منها "الكوستمات" كما يحلى للعراقيات تسميتها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وهي أطقم تجمع ما بين الفخامة والنعومة، تتوسط أبناءها وبناتها، ونساء من الأقارب والمعارف.

    وزودتنا حرير، بصور لعائلتها تظهر فيها مرحلة طفولتها وهي تعانق أمها على حافة طريق، وفي صورتين يظهر أبوها بكامل قيافته وأناقته العسكرية، وعلى خصره سيف طويل، وتعلو صدره أوسمة عديدة.

    وكشفت الحفيدة حرير، في وقت سابق يوم الاثنين 11 فبراير/شباط، في حوار هو الأول لها مع موقع روسي، أجرته معها مراسلة "سبوتنيك" في العراق، كشفت عن ذكريات وخفايا لمغادرتهم البلاد بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، وصرحت بأنها تنوي زيارة روسيا، واليابان، ودول أخرى.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق اليوم, صدام حسين, العراق
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