دندار جباري: رئاسة برلمان إقليم كردستان ما زالت من نصيب حزب الاتحاد الوطني

قال منسق حكومة إقليم كردستان للتوصيات الدولية دندار جباري، إن رئاسة البرلمان ما زالت من نصيب حزب الاتحاد الوطني.

وأضاف جباري في تصريحاته لراديو "سبوتنيك"، أن اختيار النائبة فالا فريد من الحزب الديمقراطي الكردستاني جاء بشكل مؤقت حتى يتم تشكيل حكومة للإقليم، وبعدها يمكن أن تكلف الحكومة شخص من حزب الاتحاد الوطني برئاسة البرلمان الجديد.

© AP Photo / حكومة إقليم كردستان تعلن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث شيلادزي

وقال جباري إن الحزبين الكبيرين اتفقا على هذه المرحلة المؤقتة، بعد مفاوضات طويلة وهناك تيارات داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ربطت المفاوضات بالقضايا الخلافية وبأولوية التفاوض علي الملفات الخلافية، "وهو ما أظهر الخلاف على رئاسة البرلمان لكن تم في النهاية الاتفاق على آلية مرتبطة بمدة وبسقف زمني".

وكشف المسؤول أن إقليم كردستان يسعى لتجاوز الأزمة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وفتح صفحة جديدة مع الحكومة الفيدرالية في بغداد، واضعا في صدارة أولوياته التفاوض بشأن قضايا مهمة مثل وجود الحشد الشعبي في جنوب العراق، والتنسيق بين الجيش والبيشمرجة، وتقسيم النفط والاستحقاقات الدستورية للإقليم.

وتوقع المسؤول تشكيل الحكومة الكردية خلال أيام، مشيرا إلى استقرار أوضاع القيادات في كركوك، ووجود أطر قانونية وتشريعات معروفة للجميع في العراق.