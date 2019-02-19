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17:37 19 فبراير/ شباط 2019
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    محمد بن سلمان

    "مذهل وفخم جدا"... إعلام هندي ينشر صور مقر إقامة ابن سلمان وأسباب زيارته

    © REUTERS / Faisal Al Nasser
    العالم العربي
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    غادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، باكستان بعد زيارة استمرت يومين، متوجها إلى الهند، ثاني محطات جولته الآسيوية.

    وقبيل وصول الأمير السعودي إلى دلهي، نشر موقع هندي صورا قال إنها لجناح فاخر في أحد فروع فنادق (ITC) التي هي ثاني أكبر سلسلة فنادق هندية.

    وتحت عنوان "نظرة خاطفة داخل جناح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الفاخر"، قال موقع "نيوز 218" إن أمراء السعودية لهم طريقتهم الخاصة في السفر، لافتة إلى ما يصاحب ذلك من مباهج الترف.

    ومن المقرر أن يصل ابن سلمان اليوم الثلاثاء 19 شباط/ فبراير إلى الهند، في زيارة تستمر يومين وتعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتشدد على أهمية تثبيت الجذور السعودية في الهند لأسباب عدة —بحسب موقع "بيزنس توداي" الهندي.

    النفط واحتياجات الطاقة الأخرى

    تستورد الهند نحو 20 في المئة من نفط المملكة العربية السعودية، التي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، وثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند بعد العراق وإيران.

    وتخطط المملكة الاستثمار بكثافة في الهند كونها مستهلكا ضخما للنفط، وزيادة أعمال التكرير والبيتروكيماويات.

    وتستورد الهند كذلك نحو 32 بالمئة من احتياجات غاز البترول المسال من الرياض، ومن المتوقع أن تقوم كلتا الدولتين بإقامة روابط في مجال الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية.

    وكانت شركة "أرامكو" السعودية تحالفت مع شركات نفط تديرها الدولة لبناء مصفاة تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، وتهدف إلى توفير إمدادات منتظمة من الوقود للهند مع تلبية حاجة السعودية لتأمين مشترين منتظمين لنفطها، غير أن مشاكل هندية داخلية قد تؤجل الصفقة.

    الاستثمار الأجنبي المباشر

    تطورت العلاقات الثنائية بين الهند والمملكة العربية السعودية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، في العام 2017 — 2018، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 27.48 مليار دولار، مما يجعل المملكة السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يحضر جلسة لمجلس الشورى في الرياض
    © REUTERS / HANDOUT
    محمد بن سلمان يعلن إبرام صفقة ضخمة مع باكستان (فيديو)

    وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 15 في الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند على المستوى العالمي، وهي الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة عربياً، إذ استثمرت الرياض 21.55 مليون دولار في مشاريع مشتركة للاستثمار الأجنبي المباشر.

    تحويلات المغتربين

    تعتبر السعودية من بين الوجهات الأكثر تفضيلا للخبرات الهندية الباحثة عن عمل في الخارج، وتضم أكثر من مليون هندي من المغتربين، الذين يرسلون أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً إلى الهند مما جعلها من أعلى مصادر التحويلات المالية إلى الهند، وفقا لبيانات حكومية رسمية.

    وتوفر المملكة فرص توظيف وفرص عمل هائلة للهنود الذين يعيشون في البلاد، مما يؤكد أن تعزيز العلاقات التجارية مع المملكة العربية السعودية سيعطي دفعة كبيرة للجالية الهندية التي تعيش في المملكة.

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