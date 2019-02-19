قرار من "الشورى السعودي" يخيب آمال الموظفين

رفض مجلس الشورى السعودي، توصية بوضع حد أدنى لأجور موظفي القطاع الخاص، لا يقل عن 7 آلاف ريال، في قرار وصفه العديدون بالمخيب للآمال.

قال عضو مجلس الشورى، الدكتور فهد بن جمعة، إن توصيته حول الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تم رفضها، متعهدا بتقديم توصية جديدة.

وغرد ابن جمعة، الذي يعد كاتبا ومحللا اقتصاديا معروفا، عبر "تويتر" عقب انتهاء الجلسة "للأسف لم تنجح توصية العمل بالساعة والحد الأدنى للأجر، لن أستسلم سأقدم توصية جديدة بتحديد الأجور قريبا".

للاسف لم تنجح توصية العمل بالساعة والحد الادنى للاجر — Fahad M Bin Jumah (@F_M_BinJumah) February 19, 2019

وتتضمن توصية ابن جمعة، تطبيق نظام العمل بالساعات في القطاع الخاص بحد أدنى 35 ريالا للساعة، بما يضمن زيادة دخل الموظف.

وكان عدد كبير من موظفي القطاع الخاص والشبان العاطلين عن العمل، يعولون على التوصية وإقرارها هذه المرة بعد رفض توصية مشابهة سابقا.

يذكر أن فهد بن جمعة، تقدم العام الماضي بتوصية لمجلس الشورى تضمنت وضع حد أدنى للأجور بواقع 6 آلاف ريال شهريا، ورفضها المجلس أيضا.