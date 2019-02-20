السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام في 9 مدانين باغتيال النائب العام السابق

نفذت السلطات المصرية، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر في حق 9 مدانين باغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات في عام 2015.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر أمني إن "سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم (الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش)، وتم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحاً تمَّ الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم بالسيدة زينب في القاهرة".

في سياق متصل، أكد محمد هشام بركات نجل النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، سرقة حساب شقيقته مروة على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح بركات في منشور له عبر حسابه فيسبوك، قائلا: "صفحة أختي المستشار مروة هشام بركات مسروقة وكل ما ينشر على الصفحة ليس له أي صلة بأسرة الشهيد البطل المستشار هشام بركات".

ويأتي منشور نجل هشام بركات في أعقاب تصريحات نشرت عبر صفحة شقيقته مروة، قالت فيها: "شهادة أمام الله.. عرفت أن في شباب في قضية اغتيال بابا هيتعدموا قريب.. أنا هقول اللي جوايا وامري لله لأن دي أرواح ناس زي روح بابا.. الولاد دول مش هما اللي قتلو بابا وهيموتو ظلم الحقوهم واقبضو على القتلة الحقيقيين.. (مروة هشام بركات).. ابنة الشهيد هشام بركات"، وهو ما نفاه المنشور الأخير لمحمد هشام بركات.