في أول ظهور له عقب فترة غياب... الداعية السعودي العريفي يثير الجدل (فيديو + صور)

أثار الداعية السعودي المعروف، محمد العريفي، جدلا واسعا، عقب ظهوره في مقطع فيديو ترويجي لمهرجان "شتاء طنطورة" السياحي والفني في محافظة العلا شمالي البلاد.

ونشرت إدارة المهرجان، مقطع فيديو للعريفي، يحث فيه على السفر الذي يفرج الهم ويجلب العلم والصحبة وغيرها من الفوائد، والتعرف على حضارات الأمم السابقة.

وظهرت صور للعريفي وهو يتجول بين قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة في المنطقة التاريخية لمحافظة العلا، التي تستضيف المهرجان الأول في تاريخ السعودية.

"ومَن وعى التاريخَ في صدرهِ

أضافَ أعمارًا إلى عمرهِ"



محطات تاريخية بين إرث الماضي وواقع تنمية الحاضر، من #العُلا يشرفنا الشيخ محمد العريفي خلال #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/S4Z2eYJBsp — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) February 19, 2019

وأثارت مبادرة العريفي ردود فعل واسعة، ما بين رافضون يرون أن أراء العريفي مخالفة لآرائه السابقة بشأن الفنون والاختلاط والفعاليات الترفيهية.

كما يوجد فريق آخر، دعا إلى تقبل التغيير الجديد لدى العريفي ومبادرته، ونسيان ماضيه طالما أن من يستضيفه جهة حكومية.

تجوّل بين قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة، الشيخ محمد العريفي يشرّف فعاليات #شتاء_طنطورة. pic.twitter.com/qAcw555sLt — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) February 19, 2019

ويختتم مهرجان "شتاء طنطورة" فعالياته الجمعة المقبل، بعد أن نظم حفلات فنية لكبار الفنانين العرب والعالميين، مثل ياني وعمر خيرت وماجدة الرومي، واستضاف سياحًا من مختلف دول العالم في إطار سعي البلاد للتحول إلى قبلة سياحية.

ويعد هذا أول ظهور للعريفي منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما توقف الداعية عن الظهور عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع حذف حسابه في "تويتر" وغيابه عن الظهور الإعلامي.

#محمد_العريفي

في #شتاء_طنطورة!!



هل هي من علامات الساعة ؟!

كم كان محظوظاً من لم يسلم عقله لأشرطتكم وكتيباتكم يوماً ما 😅 — ايمان الحمود (@imankais1) February 19, 2019

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، قد منعت الداعية السعودي، في أيلول/ سبتمبر الماضي، من الخطابة في مساجد المملكة دون توضيح أسباب.