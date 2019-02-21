ولي العهد السعودي: هذا الزعيم أخ أكبر وأنا أخوه الأصغر

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية" أن الأمير محمد أبدى إعجابه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

© REUTERS / POOL ولي العهد يصدر أوامر بشأن سجناء هنود في السعودية

وقالت الصحيفة إن وسائل الإعلام الهندية أبرزت الود والتقدير اللذين ظهرا بين ابن سلمان ومودي، بعد حفل الاستقبال الرسمي في قصر "راشتراباتي بهافان".

ونقلت عن ولي العهد قوله إن "الرياض ترغب في الحفاظ على العلاقات مع الهند من أجل البلدين"، وأشار ولي العهد إلى مدى التقدم الذي يمكن إحرازه في العلاقات الثنائية بين المملكة والهند في ظل قيادته.

وقال ولي العهد، بحسب الصحيفة، إنه "مع قيادة الرئيس ورئيس الوزراء أنا متأكد من أننا نستطيع خلق أشياء جيدة للملكة والهند".

وقال ولي العهد:"أنا معجب برئيس الوزراء الهندي… إنه أخ أكبر وأنا أخوه الأصغر".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان قد بدأ جولته الآسيوية من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في مساء الأحد، في زيارة رسمية، على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين هي الأولى منذ توليه ولاية العهد في 2017.

وجاءت الهند ضمن المحطة الثانية في جولة محمد بن سلمان الآسيوية، التي تشمل أيضا الصين، واستمرت الزيارة إلى الهند لمدة يومين، وتعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتشدد على أهمية تثبيت الجذور السعودية في الهند لأسباب عدة، بحسب موقع "بيزنس توداي" الهندي.



