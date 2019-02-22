جيمس بيكر يكذب بندر بن سلطان بشأن رواية قطر... والدوحة ترد رسميا

رد وزير خارجية أمريكا الأسبق جيمس بيكر، على تصريحات رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق، الأمير بندر بن سلطان، بشأن دولة قطر، التي أوردتها صحيفة "إندبندنت" في نسختها العربية.

ونفى المسؤول الأمريكي الأسبق، رواية الأمير بندر بن سلطان التي ورد فيها أن جيمس بيكر وصف القطريين أمامه بالأغبياء، وقال له: "دعهم يتعلمون".

وقال بيكر، في بيان نشره مركز "بيكر" عبر صفحته الموثقة في "تويتر"، أمس الخميس: "لا أذكر قط في أي وقت مضى أنني أخبرت الأمير السعودي بندر خلال حرب الخليج (1990-1991) أن القطريين أغبياء… دعهم يتعلمون".

Statement of Honorary Chair James A. Baker, III: pic.twitter.com/RjT2LAA2v0 — Baker Institute (@BakerInstitute) February 21, 2019

​بدوره، علق مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، على نفي بيكر بالقول: "التاريخ الحديث صعب تزويره، خصوصا أن أكثر شواهده أحياء وما زالوا (بقدرات عقلية حاضرة)".

جيمس بيكر ينفي احدى التصريحات الكاذبة التي صرح فيها مؤخرا للاندبندنت:

لا اذكر قط في أي وقت مضى انني أخبرت الأمير السعودي بندر خلال حرب الخليج أن القطريين "حمقى ، دعهم يتعلمون".

التاريخ الحديث صعب تزويره خصوصاً ان اكثر شواهده احياء ومازالوا (بقدرات عقلية حاضرة)@Adhwan https://t.co/Rcsuv5Tyxc — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) February 21, 2019

وقال الرميحي موجها كلامه للأمير بندر: "أخرجوه من جحره ليكون شاهدا على التاريخ، وأخذته الحماسة للانجراف للكذب والتهويل وصنع البطولات الزائفة، وتناسى أن الشواهد كثيرة على سوء مرحلته".

اخرجوه من جحره ليكون شاهدا على التاريخ واخذته الحماسه للانجراف للكذب والتهويل وصنع البطولات الزائفه ،وتناسى ان الشواهد كثيرة على سوء مرحلته pic.twitter.com/pLPZhd6GYc — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) February 21, 2019

​وكانت صحيفة "إندبندنت العربية" قد نشرت في الـ19 فبراير/ شباط الجاري، لقاء مطولا على موقعها الإلكتروني، للحلقة الرابعة، من حوارها مع الأمير بندر بن سلطان.

وجاء على لسان بندر: "قال بيكر لي: أخبرت الرئيس جورج بوش (الأب) واتفقنا أن أبلغ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء القطري السابق) إنه لا داعي للانتظار، وكذلك نحن ننتظر رد السعودية بشأن استضافة القوات الأمريكية في الخليج بعد انتهاء حرب تحرير الكويت".

وتابع رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق روايته قائلا: "ضحكت من تصرف بيكر بشأن اتصاله مع بن جاسم، وقلت له: فشلتوا الرجل، فكان رد بيكر عن تصرف القطريين: أغبياء دعهم يتعلمون"، على حد قوله.