هدية إماراتية من قلب الصحراء إلى الكويت (فيديو)

والهدية عبارة عن لوحة محفورة بالرمال، تحمل صورة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتحمل عنوان "أمير الإنسانية".
وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجه تهنئة خاصة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وترصد مراحل تنفيذ اللوحة الرملية.
وغرد ابن راشد مع الفيديو: "حب الكويت وأهل الكويت محفور في أرضنا.. ومحفور في قلوبنا.. ومحفور في تاريخنا.. كل عام وكويت المحبة وأميرها أمير الإنسانية في عزة ورفعة وسلامة".
حب الكويت وأهل الكويت محفور في أرضنا.. ومحفور في قلوبنا.. ومحفور في تاريخنا… كل عام وكويت المحبة.. وأميرها أمير الإنسانية في عزة ورفعة وسلام pic.twitter.com/BeFLvjx6sI— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 21, 2019
وتعد اللوحة الفنية أكبر رسمة من نوعها محفورة على الرمال في العالم، وتبلغ مساحتها أكثر من 170 ألف قدم مربع، وهي مرشحة لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
وتم تنفيذ الرسمة في منطقة القدرة بدبي باحترافية وفنية عالية حيث تم تجسيد ملامح أمير دولة الكويت بدقة تامة.
واستغرق إنجاز اللوحة الضخمة أكثر من 2400 ساعة عمل، واستخدم فيها الرمل الطبيعي بالكامل، من نوع الرمل الحجري بدرجات الأحمر.
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