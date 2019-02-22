هدية إماراتية من قلب الصحراء إلى الكويت (فيديو)

أهدى شعب الإمارات العربية المتحدة هدية استثنائية من قلب الصحراء، إلى شعب الكويت، وذلك احتفالا بالعيد الوطني الكويتي، والذي يوافق 25 فبراير/شباط.

والهدية عبارة عن لوحة محفورة بالرمال، تحمل صورة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتحمل عنوان "أمير الإنسانية".

وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجه تهنئة خاصة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وترصد مراحل تنفيذ اللوحة الرملية.

وغرد ابن راشد مع الفيديو: "حب الكويت وأهل الكويت محفور في أرضنا.. ومحفور في قلوبنا.. ومحفور في تاريخنا.. كل عام وكويت المحبة وأميرها أمير الإنسانية في عزة ورفعة وسلامة".

حب الكويت وأهل الكويت محفور في أرضنا.. ومحفور في قلوبنا.. ومحفور في تاريخنا… كل عام وكويت المحبة.. وأميرها أمير الإنسانية في عزة ورفعة وسلام pic.twitter.com/BeFLvjx6sI — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 21, 2019

وتعد اللوحة الفنية أكبر رسمة من نوعها محفورة على الرمال في العالم، وتبلغ مساحتها أكثر من 170 ألف قدم مربع، وهي مرشحة لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

© Sputnik . Алексей Дружинин الإمارات ترد على "الهجوم ضد أمير الكويت"

ويمكن رؤية العمل الفني الضخم من الفضاء الخارجي، إذ التقط القمر الصناعي الإماراتي "خليفة سات" صورة للوحة التي بدت تفاصيلها واضحة، ليصبح سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أول إنسان يمكن رؤية صورته من الفضاء.

وتم تنفيذ الرسمة في منطقة القدرة بدبي باحترافية وفنية عالية حيث تم تجسيد ملامح أمير دولة الكويت بدقة تامة.

واستغرق إنجاز اللوحة الضخمة أكثر من 2400 ساعة عمل، واستخدم فيها الرمل الطبيعي بالكامل، من نوع الرمل الحجري بدرجات الأحمر.