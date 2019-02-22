تفاصيل معركة بين قبليين و"أنصار الله" في حجة اليمنية

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري يمني في محافظة حجة وكالة "سبوتنيك" بأن مواجهات اندلعت بين قبيلة ذو يحيى ومقاتلي "أنصار الله" في منطقة الرحبة بمديرية قارة شمال حجة، إثر مهاجمة الجماعة مواقع للقبليين في جبل الرحبة.
وأشار إلى إعطاب القبليين ثلاث آليات لـ"أنصار الله" خلال المواجهات التي شن خلالها طيران التحالف قصفاً على المنطقة.
وتقع مديرية قارة في الجهة الشمالية الشرقية من مديرية كُشر التي تشهد منذ مطلع فبراير/شباط الجاري، مواجهات عنيفة بين "أنصار الله" وقبائل حجور الموالية للجيش اليمني، والممتد كيانها في سبع مديريات متجاورة بمحافظة حجة.
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