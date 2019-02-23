"الحشد الشعبي" يضم تشكيل جديد إلى صفوفه

أفادت هيئة الحشد الشعبي في محافظة البصرة العراقية، اليوم السبت، عن تشكيل نواة لقوة بحرية خلال احتفالية بمناسبة تخرج عشرات المقاتلين من دورة تدريبية تلقوا خلالها تدريبات عسكرية تشمل مهارات الغوص وقيادة الزوارق.

© AFP 2018 / Haidar Hamdani الحشد الشعبي يحبط هجوما لـ"داعش" ويقتل عنصرين منه غربي العراق

وقال القيادي المحلي في الحشد الشعبي أبو كرار العبادي لـ" السومرية نيوز " خلال الاحتفالية التي شهدها المركز الثقافي للشركة العامة للموانئ، إن "المقاتلين الذين تخرجوا من الدورة يبلغ عددهم أكثر من 60 مقاتلا، وقد تلقوا خلال الدورة تدريبات مكثفة حول مهارات أساسية من بينها الرماية والغوص وقيادة الزوارق"، مبينا أن "الخريجين يشكلون نواة قوة بحرية تابعة للحشد الشعبي في البصرة".

وأضاف العبادي، إلى أن "القوة في حال حصولها على زوارق فإنها سوف تخرج بدوريات مشتركة مع القوة البحرية العراقية بالتنسيق التام معها"، مضيفا أن "القوة الجديدة تطمح إلى ممارسة دور في حماية المياه الإقليمية العراقية".

يشار إلى أن العراق يقع ضمن حدوده مساحات من المياه الإقليمية التي تتولى حمايتها القوة البحرية من خلال تنفيذها دوريات يومية بواسطة سفن وزوارق عسكرية، فيما يقع على عاتق قوات حرس السواحل حماية مناطق ساحلية وجزء من شط العرب.