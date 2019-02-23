مصر... إحالة أوراق المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس إلى المفتي

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة أوراق قضية مقتل رئيس دير الأنبا مقار، إلى المفتي، لاستطلاع الرأي في إعدامهم.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" المصرية أن الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، اليوم السبت، قضت بإحالة أوراق قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار، والمتهم فيها كل من وائل سعد تواضرس والراهب فلتاؤس المقاري، إلى المفتي وتحديد جلسة 24 أبريل/ نيسان المقبل للنطق بالحكم.

© AFP 2018 / Khaled Desouki محكمة مصرية تؤيد إعدام 9 متهمين في قضية "اغتيال النائب العام"

وكان المستشار ناصر الدهشان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد أحال المتهمين وائل سعد تواضرس، الراهب المُجرد من الرهبنة والراهب فلتاؤس المقاري، إلى محكمة جنايات دمنهور محبوسان، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون.

وتعود وقائع الحادثة إلى يوليو/ تموز الماضي، حيث عثر على الأنبا أبيفانيوس وهو أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون جثة هامدة تحيطها الدماء داخل الدير. وأظهرت التحقيقات أن الوفاة حدثت إثر إصابة أدت لتهشم مؤخرة الرأس، ووجود شبهة جنائية وراء الحادث.