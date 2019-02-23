عقب زيارة ولي العهد... الهند تزف أنباء سارة للسعوديين

أعلن وزير السياحة في ولاية كيرلا الهندية، كاداكامبالي سوريندران، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ أسهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين السعوديين.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، رحب وزير السياحة في كيرلا؛ بالقرار المشترك الذي اتخذته الهند والمملكة العربية السعودية، بتمديد تسهيلات التأشيرة الإلكترونية للمواطنين السعوديين.

© REUTERS / POOL ولي العهد السعودي: هذا الزعيم أخ أكبر وأنا أخوه الأصغر

وقال سوريندران إن القرار الذي اُتخذ في اجتماع بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي وولي العهد السعودي في نيودلهي الأربعاء الماضي، سيعطي دفعة كبيرة للسياحة في الهند وولاية كيرلا.

وأضاف الوزير الهندي أن إدارة السياحة بالولاية كانت تطالب خلال العامين والنصف الماضية بإلغاء نظام التأشيرات القديم الذي يطالب السياح السعوديين بضرورة إجراء البصمات.

وشدد سوريندران على أن زيارة ولي العهد أسهمت في تسهيل الإجراءات للمواطنين السعوديين والحصول على تأشيرات إلكترونية بكل يسر.

وجاءت الهند كمحطة ثانية في جولة محمد بن سلمان الآسيوية، التي شملت باكستان والصين أيضا، واستمرت الزيارة إلى الهند لمدة يومين، وتعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين.