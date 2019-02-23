السودان... البشير يعين وزير الدفاع نائبا له

ونص مرسوم صادر عن الرئاسة السودانية "أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير اليوم السبت مرسوما جمهوريا بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا الدفاع"، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
ويشهد السودان احتجاجات، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر، بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
ويقول نشطاء، إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا منهم ثلاثة من رجال الأمن.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
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