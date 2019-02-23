بعد خطاب البشير... الحزب الحاكم فى السودان يتخذ قرارا مفاجئا

اتخذ حزب المؤتمر العام الحكام في السودان، قرارا مفاجئا اليوم السبت، بعد خطاب الرئيس عمر البشير أمس الجمعة.

واتخذ الحزب قرارا بتأجيل مؤتمره العام الذي كان مقررا في أبريل/نيسان من العام الجاري، وذلك إلى أجل غير مسمى، حسب وكالة الأناضول.

وقال مسؤول بالحزب إن القرار اتخذ "نظرا للمتغيرات على الساحة السياسية".

#عاجل|الحزب الحاكم بالسودان يعلن تأجيل مؤتمره العام الذي كان مقررا في أبريل/ نيسان لأجل غير مسمى نظرا للمتغيرات على الساحة السياسية (تصريحات صحفية لمسؤول بالحزب) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 23, 2019

وكان البشير أعلن مساء أمس الجمعة، أنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة.

وتعهد البشير بإجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات".

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن "البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية".