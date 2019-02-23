أمر ملكي جديد بشأن العسكريين السعوديين (فيديو)

أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 3 أوامر ملكية، باسم الملك سلمان، ينص أحدها على مكافأة العسكريين السعوديين، الذين يعملون في الخطوط الأمامية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت 23 فبراير / شباط، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر، 3 أوامر ملكية باسم الملك سلمان بن عبد العزيز، وبصفته نائبا عنه، مشيرة إلى أنها شملت مكافأة للعسكريين، وتعيين سفيرا جديدا للمملكة في واشنطن، إضافة إلى تعيين نائبا جديدا لوزير الدفاع.

فيديو | #أمر_ملكي: صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة. #الإخبارية pic.twitter.com/ZPOYBR7Dva — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 23, 2019

وفيما يلي نص الأوامر الملكية الثلاثة:

1- أمر ملكي باسم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرا للسعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

#عاجل| #أمر_ملكي: تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.#عكاظhttps://t.co/97WMoTHZtn — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) February 23, 2019

2- أمر ملكي يقضي بتكريم منسوبي القوات العسكرية بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وذلك تقديرا لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.

#أمر_ملكي: يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير. pic.twitter.com/Lh9o8cuSPF — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_GovSa) February 23, 2019

3- ينص الأمر الملكي الثالث بتعيين الأمير خالد بن سلمان، الذي كان يتولى منصب سفير المملكة في واشنطن، في منصب نائب لوزير الدفاع بمرتبة وزير.