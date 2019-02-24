إسرائيل تعتقل رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس ونائب مدير عام الأوقاف

واعتقلت القوات الإسرائيلية الشيخين عقب دهم منزليهما في مدينة القدس المحتلة، ويأتي اعتقالهما بذريعة مشاركتهما في إعادة افتتاح مبنى ومصلى باب الرحمة إلى جانب آلاف المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك الجمعة الماضي، بعد إغلاق استمر 16 عاما من قبل السلطات الإسرائيلية، كما نقلت وكالة "وفا".
#عاجل|| الاحتلال يعتقل رئيس مجلس الأوقاف في القدس عبد العظيم سلهب ونائب مدير الأوقاف ناجح بكيرات pic.twitter.com/jsGydLshHq— Wafa News Agency (@WAFA_PS) February 24, 2019
يشار إلى أن تلك القوات شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف أبناء حركة "فتح" بعد التطورات الحاصلة في الأقصى المبارك.
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