إسرائيل تعتقل رئيس مجلس الأوقاف الأعلى في القدس ونائب مدير عام الأوقاف

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير عام دائرة الأوقاف ناجح بكيرات.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الشيخين عقب دهم منزليهما في مدينة القدس المحتلة، ويأتي اعتقالهما بذريعة مشاركتهما في إعادة افتتاح مبنى ومصلى باب الرحمة إلى جانب آلاف المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك الجمعة الماضي، بعد إغلاق استمر 16 عاما من قبل السلطات الإسرائيلية، كما نقلت وكالة "وفا".

#عاجل|| الاحتلال يعتقل رئيس مجلس الأوقاف في القدس عبد العظيم سلهب ونائب مدير الأوقاف ناجح بكيرات pic.twitter.com/jsGydLshHq — Wafa News Agency (@WAFA_PS) February 24, 2019

يشار إلى أن تلك القوات شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف أبناء حركة "فتح" بعد التطورات الحاصلة في الأقصى المبارك.