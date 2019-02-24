أول سفيرة سعودية... من هي الأميرة ريما بنت بندر

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن تعيينها أول سفيره في تاريخها، وهي الأميرة ريما بنت بندر، التي ستحل خلفا للأمير خالد بن سلمان، سفيرة المملكة في الولايات المتحدة.

وأصبح اسم #ريما_بنت_بندر_بن_سلطان من أكثر الموضوعات رواجا بين المغردين السعوديين، التي نالت منصبا حساسا، في ظل الانفتاح الذي تشهده المملكة العربية السعودية، في ظل توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

© REUTERS / HANDOUT بعد تعيينها أول سفيرة في تاريخ السعودية... الأميرة ريما توجه رسالة للملك وولي العهد

وفي أول تعليق لها على هذا القرار، قالت السفيرة السعودية الجديدة لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، اليوم الأحد، في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، "أرفع أصدق عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه الثقة الكريمة الغالية بتعيني سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية ".

وتابعت، "سأعمل لخدمة وطني وقادته وكافة أبنائه ولن أدخر جهدا في سبيل ذلك".

وولدت الأميرة ريما بنت بندر، في العاصمة السعودية الرياض، في عام 1975، ووالدها هما بندر بن سلطان وهيفا بنت فيصل، وجدها الملك فيصل.

والأميرة ريما، هي ابنة سفير سابق في الولايات المتحدة لفترة طويلة، من عام 1983 إلى 2005، وتعتبر من أبرز المدافعين عن تمكين المرأة في المملكة، التي واجهت انتقادات طويلة بشأن معاملتها للنساء.

Saudi Arabia has appointed Princess Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) as its ambassador to the United States, making her the first woman to hold the position.#ريما_بنت_بندر_بن_سلطان pic.twitter.com/eDpLyJEPsT — About Her (@AboutHerOFCL) February 23, 2019

وعملت الأميرة ريما بنت بندر في السابق في الهيئة العامة للرياضة في المملكة، إذ قادت حملة لزيادة مشاركة المرأة في المجال الرياضي.

جدها الملك فيصل وحفيدة سلطان الخير

وأبوها بندر بن سلطان وخالها سعود الفيصل، فعلا هي ؛ استثنائية..

#ريما_بنت_بندر_بن_سلطان pic.twitter.com/VQGlnP5YcW — قس بن ساعدة (@SF_SKD) February 23, 2019

وتخرجت في جامعة جورج تاون، تخصص دراسات المتاحف، وعملت منذ عودتها إلى السعودية عام 2005 في القطاعين العام والخاص.

اليوم:٢٣

الشهر:فبراير

العام: ٢٠١٩

حفرت حكومتنا بحروف من نور, حدث تاريخي سنتذكره وسيتذكره العالم الى الأبد،

اول سفيرة بمرتبة وزير سعودية

نبارك لصاحبة السمو الملكي الأميرة/ @rbalsaud

#ريما_بنت_بندر_بن_سلطان pic.twitter.com/5fA7CYfhlA — Lamia Majed Al Saud (@lamia1507) February 23, 2019

وتولت العديد من المناصب الاقتصادية والتجارية، من بينها المديرة العامة لفرع شركة "هرفي نيكولز" في الرياض.

والأميرة ريما هي عضو مؤسس في جمعية زهرة للتوعية بسرطان الثدي، ومقرها في الرياض، والتي تتمثل مهمتها في "زيادة ونشر الوعي بين النساء في جميع أنحاء البلاد للاكتشاف المبكر والوقاية والعلاج من المرض، والتعاون مع النساء اللاتي يتم تشخيصهن بسرطان الثدي على أساس خطوة بخطوة للمعالجة والشفاء النهائي".

وتضمن عملها مع جمعية زهرة، مشاركتها في تنظيم أكبر شريط وردي بشري في العالم في عام 2010، والذي فاز بجائزة هولمز الذهبية الذهبية لأفضل فئة فكرة دعائية وجائزة "بلاتينوم سابر" لأفضل برنامج للعلاقات العامة.

10,000 #Saudi women join hands to break a Guinness world record by forming the world's largest human pink ribbon. pic.twitter.com/FlqNmKnrMY — Fadia Jiffry (@FadiaJiffry) December 14, 2015

فريق رحلة نساء:جبل إيفرست" الذي تشارك فيه ريما بنت بندر لتوعيه بمرض السرطان

ابفهم مرض السرطان وش وداه جبل افرست

1⃣ pic.twitter.com/DNsv3bot — __lady_rain__ (@ahazej) May 10, 2012

وفي مايو/أيار 2012، وبالتعاون مع جمعية سرطان الثدي في زهرة، قادت الأميرة ريما بنت بندر، مجموعة من النساء السعوديات إلى معسكر قاعدة جبل إفرست، في محاولة لرفع الوعي بسرطان الثدي.

وتشغل الأميرة ريما بنت بندر، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، ووكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـشركة ريمية، كما أنها عضو في عدد من المجالس الاستشارية المحلية والعالمية، منها: المجلس الاستشاري المبادرة الوطنية السعودية للإبداع، والمجلس الاستشاري العالمي لشركة أوبر، والمجلس الاستشاري الخاص بمؤتمرات تيد إكس.

وأطلقت مبادرة "KSA 10، وهي مبادرة مجتمعية تهدف لرفع درجة الوعي الصحي الشامل، ودخلت هذه المبادرة "موسوعة جينيس للأرقام القياسية"، كما أسست شركة ألف خير وهي مؤسسة اجتماعية عملت على تطوير منهج تدريبي لدعم الجهود المبذولة في تنمية الرأسمال البشري في السعودية ومساعدة مؤسسات القطاع العام والخاص على معالجة الكثير من التحديات في مجال الإرشاد المهني.