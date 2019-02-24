أردوغان يهاجم السيسي ويضع شرطا للقائه

صعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأزمة مع مصر، وهاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكلمات "غير مسبوقة".

وقال أردوغان، في حوار متلفز، مساء أمس السبت، إن "السلطات المصرية أعدمت 42 شخصا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، كان آخرهم 9 شبان الأسبوع الماضي". وأضاف "هذا لا يمكن قبوله"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل|#أردوغان: منذ تسلمه السلطة في #مصر أعدم نظام #السيسي 42 شخصًا كان آخرهم 9 شبان وهذا لا يمكن قبوله — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 23, 2019

وردا على سؤال بخصوص عقد لقاءات مع الرئيس المصري، صرح أردوغان: "جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي.. أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق"، مشيرا إلى أن "الغرب يفرش السجاد الأحمر للرئيس المصري السيسي بدل من رفض ما وصفه الانقلاب في مصر".

#عاجل | #أردوغان: جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل #السيسي، أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 23, 2019

​وأضاف أردوغان : "قبل كل شيء يتعين عليه إخراج كافة الناس من السجون بعفو عام، وطالما لم يخل سبيلهم فلا يمكننا لقاء السيسي". وأكد أنه يحب الصراحة في الحديث، لافتا إلى أن "الذين يدعون رفض الانقلابات في العالم، لم يتخذوا موقفا ضد السيسي الذي أطاح بمحمد مرسي عبر انقلاب".