تحديد انطلاق رحلة أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم الاثنين، أنه تم تحديد الـ 25 من أيلول/سبتمبر المقبل، موعدا لإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية.

أبوظبي- سبوتنيك. وذكر الموقع الرسمي لحكمة دبي على الإنترنت، أن "مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن تاريخ إرسال أول رائد فضاء إماراتي في مهمة رسمية إلى محطة الفضاء الدولية بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2019".

ويتولى المركز تحضير أول رائدي فضاء إماراتيين، وهما سلطان النيادي وهزاع المنصوري.

دموع الفرح.. حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء مع عبدالله حرمول مدير إطلاق #خليفة_سات بعد إطلاق القمر الاصطناعي بنجاح #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vy3dH3pscP — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 29, 2018

وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي يحمله الصاروخ الياباني (H-IIA)، ليكون بذلك أول قمر صناعي مصنوع بأياد إماراتية.

​وأطلق "خليفة سات" من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، بعد أن استغرق تصنيعه 4 أعوام، شملت تدريب فريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو نفس المركز الذي شهد عمليات تطوير القمر الصناعي.