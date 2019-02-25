البحرين تعلق على قرار بريطانيا حظر "حزب الله"

علقت وزارة الخارجية البحرينية، على القرار البريطاني بشأن حظر "حزب الله" اللبناني، واعتباره منظمة إرهابية.

© REUTERS / LEAH MILLIS بومبيو يكشف موقف واشنطن من حظر بريطانيا لـ"حزب الله"

قال الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية ، إنه تم تقديم مسودة قرار للبرلمان، اليوم الاثنين، بهدف حظر "حزب الله"، إلى جانب جماعات أخرى وصفتها بـ"الكيانات الإرهابية"، مشيرا إلى أنه بموافقة البرلمان، فإن القرار سيسري، اعتبارا من، يوم الجمعة المقبل 1 مارس/ آذار.

وقالت الخارجية البحرينية على "تويتر": "نرحب بقرار المملكة المتحدة بتصنيف ميلشيات ما يسمى بـ(حزب الله) منظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري".

وقال الموقع الرسمي للخارجية البحرينية: "هذا القرار يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين".

وزارة خارجية مملكة #البحرين ترحب بقرار #المملكة_المتحدة بتصنيف ميلشيات ما يسمى بحزب الله كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري https://t.co/MTRqY4B0R9 pic.twitter.com/1seJBFq7zk — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) February 25, 2019

وجاء أول رد فعل لبناني على لسان وزير الخارجية جبران باسيل، الذي قال: "مقترح القرار الذي تعده الحكومة البريطانية بتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية بالكامل، بما يشمل الحزب السياسي، لن يكون له أثر سلبي مباشر على لبنان"، مضيفا: "قرار بريطانيا بشأن (حزب الله) لن يكون له أثرا مباشرا على لبنان، واعتدنا عليه من عدة دول أخرى"، وفقا لقناة الميادين ".

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد: "إن حزب الله يواصل محاولاته لضرب الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ونحن لم نعد نميز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وحزبه السياسي، لذلك، فقد اتخذت قرار حظر الحزب بالكامل".

وزير الخارجية جيريمي هنت: نحن داعمون بشدة لاستقرار وازدهار #لبنان. لكن ليس باستطاعتنا التهاون حين يتعلق الأمر بالإرهاب- من الواضح عدم وجود فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، ومن خلال حظره بكافة أشكاله نوجه رسالة واضحة بأن أفعاله المزعزعة لاستقرار المنطقة غير مقبولة أبدا — 🇬🇧 وزارة الخارجية (@FCOArabic) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

واعتبر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أنه لا يوجد فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لـ"حزب الله" اللبناني.

ووفقا للقرار، سوف تصبح العضوية في "حزب الله" أو "أنصار الإسلام" أو "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، جريمة يعاقب عليها القانون وتؤدي للحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات.