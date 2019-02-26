بعد نشرها "مقاطع مخلة"... الإيقاع بفتاة خليجية

وأستطاع قطاع البحث الجنائي في دولة الكويت من متابعة وضبط مواطنة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو ثلاثة أسابيع مقاطع مخلة، وفقا لموقع "25 فبراير" الكويتي.
وأفاد مصدر أمني بحسب الموقع، إلى إحالة الفتاة إلى النيابة العامة، وتواجه أربعة تهم منها التحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#الجرائم_الالكترونية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • دولة الكويت • وزارة الداخلية • الادارة العامة للمباحث الجنائية • الحساب الرسمي الخاص بالتوعية • إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • للتواصل info@cybercrime.gov.kw
وأضاف المصدر، بأن رجال المباحث وعقب تداول المقاطع شكلوا فريق عمل من "الآداب" و"الإلكترونية"، وعبر تقنيات متقدمة تم التوصل إلى الفتاة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)