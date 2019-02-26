بعد نشرها "مقاطع مخلة"... الإيقاع بفتاة خليجية

ضبطت إدارة شرطة الآداب بالتعاون مع إدارة المباحث الإلكترونية، فتاة اشتهرت بنشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب.

وأستطاع قطاع البحث الجنائي في دولة الكويت من متابعة وضبط مواطنة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو ثلاثة أسابيع مقاطع مخلة، وفقا لموقع "25 فبراير" الكويتي.

وأفاد مصدر أمني بحسب الموقع، إلى إحالة الفتاة إلى النيابة العامة، وتواجه أربعة تهم منها التحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر، بأن رجال المباحث وعقب تداول المقاطع شكلوا فريق عمل من "الآداب" و"الإلكترونية"، وعبر تقنيات متقدمة تم التوصل إلى الفتاة.