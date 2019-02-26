تقرير مدعوم بمستندات... الموساد يتحرك داخل السودان

كشفت تقارير صحفية سودانية استنادا إلى وثائق، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، يقوم بتمويل حركة تمرد في إقليم دارفور.

ووفقا لموقع "المركز السوداني للخدمات الصحفية"، يساند الموساد حركة "عبد الواحد نور" المتمردة في دارفور، مشيرا إلى حصوله على وثائق بهذا الشأن.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah قطر: نتشاور مع الأطراف السودانية لـ"إنعاش" مفاوضات دارفور

وأوضح الموقع الإخباري أن الحركة المتمردة عقدت اجتماعا في منطقة "تروتنقا" بحثت خلاله القيام بعمليات عسكرية ضد المواقع التابعة للحكومة السودانية بإقليم دارفور ، والسيطرة على معسكرات النازحين.

وأشار الموقع إلى أن الوثائق التي حصل عليها، تؤكد أن عبد الواحد نور تحدث إلى أعضاء الحركة عبر الأقمار الصناعية، وكلف القائد العام قدورة بمعاونة مصطفى روكرو، بتنفيذ المخطط.

ونقلت المستندات، أن زعيم الحركة قال خلال اتصاله الهاتفي، إن الموساد الإسرائيلي وجهات أجنبية أخرى ستقوم بتمويل العملية.

وأكد أن الترتيب للعملية سيتم "بالتنسيق بين قيادات الثورة العسكرية في الداخل وليبيا وأطراف الثورة المدنية".