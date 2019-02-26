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13:44 26 فبراير/ شباط 2019
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    مدينة عدن في اليمن

    السعودية تعلن تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل الخطة الأممية في اليمن

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    العالم العربي
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    أعلنت المملكة العربية السعودية تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن لعام 2019.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال مندوب السعودية في مؤتمر المانحين بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن عبد الله الربيعة إن "المساعدات التي قدمتها المملكة لليمن منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014 وحتى الآن بلغت 11 و460 مليون دولار أمريكي، وأودعنا ملياري و100 مليون دولار في البنك المركزي اليمني أمريكي لدعم العملة المحلية والاقتصاد ونقدم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريا".

    الجيش السعودي
    © AFP 2018 / SALEH AL-OBEIDI
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    وأضاف الربيعة "يسعدني أن أعلن عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والتي أعلنت عنها الأمم المتحدة لعام 2019".

    وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذر في وقت سابق من احتمال فقدان جيل بأكمله من الأطفال اليمنيين بسبب استمرار سوء التغذية.

    وقال خبير التغذية التابع لبرنامج الأغذية العالمي تراست ملامبو إن الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية في الحديدة "سيواجهون صعوبات على المدى الطويل في مقاومة الأمراض وفي الخصوبة".

    ووفقا لوكالة "رويترز"، تدفع الأمم المتحدة في اتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من الحديدة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/ كانون الأول في السويد، وتعد الحديدة نقطة الدخول الرئيسية لأغلب الواردات اليمنية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات السعودية اليمنية, دور الأمم المتحدة في حل الأزمة اليمنية, أخبار الحرب اليمنية, الحكومة السعودية, السعودية, اليمن
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