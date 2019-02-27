بالفيديو... اللحظات الأولى لانفجار قطار في محطة رمسيس

نشرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء 27 فبراير/شباط، ما وصفته باللحظات الأولى لانفجار قطار في محطة قطارات رمسيس بالعاصمة المصرية القاهرة.

© REUTERS / Stringer قتلى وجرحى في حريق هائل بمحطة قطارات القاهرة الرئيسية

ونشرت صحيفة " الوطن " المصرية مقاطع فيديو، تظهر اللحظات الأولى لانفجار خزان الوقود في جرار أحد القطارات في محطة قطارات رمسيس.

وتداول مقطع الفيديو شهود عيان للحادثة، والتي حوت صدمة الركاب من الحريق الذي اندلع في القطار، والذي نتج عن تخطي أحد القطارات الحاجز المخصص له.

وقالت صحف محلية إن قتلى وجرحى سقطوا جراء اصطدام قطار بأحد أرصفة محطة القطار الرئيسية في القاهرة.

​وأوقفت هيئة السكة الحديد المصرية، حركة القطارات بالمحطة، وتم فرض طوق أمني حول موقع الحريق.

#محطه_مصر. بتفرج على البث الحي الان على اسكاي نيور. ع الهاتف.

رحمة الله على شهداء محطة قطار مصر — رمسيس. pic.twitter.com/sE4j69JWyt — HAMADA ALJAMEEL (@HAMADAELJAMEEL1) February 27, 2019

وانتشرت سيارات الإطفاء في محيط المحطة، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين والقتلى.

ونقلت بوابة الأهرام، عن أحد المصادر الأمنية، تأكيد أن الانفجار وقع بسبب اصطدام القطار برصيف المحطة، مما أدى لانفجار خزان الوقود الخاص به.

وقال مدير مستشفى السكة الحديد د.محمد السعيد، إن المستشفى استقبال حالة وفاة و22 مصابا حتى الآن، حسب بوابة أخبار اليوم.