نصر الله يكشف عن ردة فعله من لقاء الأسد وخامنئي

أشاد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، السيد حسن نصر الله، بالزيارة التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران والتي جمعته مع مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي.

وذكر موقع " ليبانون ديبايت " اللبناني أن تعليق نصر الله على حدث الزيارة جاء خلال لقاء داخلي خاص عقد مع الهيئات النسائية في "حزب الله" بمناسبة دينية خاصة.

وقال نصر الله بشأن مشهد مصافحة الرئيس الأسد والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي أن عيناه دمعت عندما رأت صورة الإمام القائد مع الرئيس بشار الأسد.

كما تطرق نصر الله إلى الوضع اللبناني الداخلي، معتبرا أن هناك محاولات لمحاصرة "حزب الله" من خلال فرض العقوبات عليه والغاية من ذلك هو إضعاف الحزب وبيئته.