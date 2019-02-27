العثور على حبال جرارة من "السيفور" شديد الانفجار جنوبي سوريا (صور)

عثرت الأجهزة المختصة في سوريا، اليوم الأربعاء، على كميات كبيرة من المتفجرات من مخلفات الإرهابيين التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والألغام والذخيرة في المنطقة الجنوبية.

وبحسب وكالة "سانا"، عثرت الجهات المختصة على نحو 8 أطنان من مادة "السيفور" المعروفة بشدة انفجارها خلال قيامها بتمشيط القرى والبلدات التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري في المنطقة الجنوبية.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH الجيش السوري يعثر على مستودع سري للمسلحين في محافظة دمشق (فيديو)

وجمعت الأجهزة المختصة المواد المتفجرة ونقلتها إلى منطقة آمنة للتعامل معها، بعد أن كانت قد عثرت عليها في أوكار الإرهابيين في مناطق متفرقة من المنطقة الجنوبية.

وكانت الجهات المختصة عثرت خلال استكمال عملية تطهير المناطق المحررة من الإرهاب من مخلفات الإرهابيين على أسلحة وأدوية وتجهيزات طبية بعضها إسرائيلي وأمريكي الصنع في بلدتي جباتا الخشب والرفيد بريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة الشمالي في بداية شهر فبراير/ شباط الجاري.

ونقلت وكالة سانا" أن "الأسلحة المضبوطة تضمنت صواريخ مضادة للدروع وقذائف وذخائر متنوعة وعدداً من صواريخ (تاو) ورشاشات متوسطة إضافة إلى أجهزة اتصال وتجهيزات هندسية لتفجير الألغام وفتح ثغرات في حقول الألغام صناعة أمريكية وكمية من أدوية وتجهيزات طبية إسرائيلية وأخرى سعودية وتركية تضم سيرومات ومواد تعقيم وتخدير.

وقالت الوكالة إنه "تمت مصادرة سيارة "فان" كانت تستخدم لنقل إرهابيين ومعدات بين مناطق سيطرة الإرهابيين بريف القنيطرة والأراضي المحتلة بإشراف قوات الاحتلال الإسرائيلي".