البشير يوجه بمراجعة الرسوم والضرائب على بعض السلع

اتخذ رئيس الجمهورية السوداني عمر البشير، عددا من الإجراءات والقرارات، التي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فيما تتواصل الاحتجاجات الشعبية ضد ارتفاع الأسعار والمطالبة برحيله.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah البشير يجري تعديلات واسعة في قيادات الجيش ويعين وزير دولة للدفاع

الخرطوم — سبوتنيك . أوضح رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا، في تصريح صحفي عقب لقائه البشير ببيت الضيافة، اليوم الأربعاء "تم الاتفاق على عدد من الإجراءات والقرارات ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية، التي سيتم تفعيلها خلال الأيام المقبلة للاطمئنان على إزالة الثغرات، التي أضرت بالمسار الاقتصادي".

وأضاف "بجانب الاتفاق على مراجعة الرسوم، التي فرضت على بعض السلع وما يتم من رسوم وضرائب في إطار السلطات والصلاحيات المشتركة".

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التشاور حول العمل المطلوب في مجال الحوار والتواصل مع الأحزاب المختلفة للاطمئنان على الوصول إلى صيغة تمكن من تشكيل كفاءات قادرة على معالجة قضايا الوطن وتلبية آمال المواطنين.