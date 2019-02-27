"لتلبية آمال المواطنين"... قرار جديد من البشير

اتخذ رئيس الجمهورية السوداني عمر البشير، جملة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية والسياسية تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فيما تتواصل الاحتجاجات الشعبية منذ أكثر من شهرين ضد ارتفاع الأسعار والمطالبة برحيله.

الخرطوم — سبوتنيك. وأوضح رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر إيلا عقب لقائه رئيس الجمهورية ببيت الضيافة اليوم الأربعاء، في بيان، أنه "تم الاتفاق علي عدد من الإجراءات والقرارات ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية، التي سيتم إنفاذها خلال الأيام القادمة للاطمئنان على إزالة الثغرات التي أضرت بالمسار الاقتصادي".

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah البشير يجري تعديلات واسعة في قيادات الجيش ويعين وزير دولة للدفاع

وأضاف إيلا كما جرى "الاتفاق علي مراجعة الرسوم، التي فرضت علي بعض السلع، وما يتم من رسوم وضرائب في إطار السلطات والصلاحيات المشتركة".

وكشف رئيس الوزراء أن اللقاء شهد أيضا " التشاور حول العمل المطلوب في مجال الحوار والتواصل مع الأحزاب المختلفة للاطمئنان على الوصول إلى صيغة تمكن من تشكيل كفاءات قادرة علي معالجة قضايا الوطن وتلبية آمال المواطنين".

ولفت إيلا إلى "أنه أطلع رئيس الجمهورية علي نتائج لقاءاته مع عدد من الولاة لتفعيل الإجراءات الخاصة بضمان وصول وتوفير السلع الضرورية بجانب الإجراءات التي ستتم فيما يتعلق بتحسين ورفع الكفاءة في تحسين الخدمات المباشرة للمواطنين".

فيما أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض محمد بعد لقائه مع البشير. حسب بيان، أنه "تلقي توجيهات من رئيس الجمهورية تعينه علي أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة، والتي أكد أنها ستشهد تضافرا للجهود بين كافة مؤسسات الدولة لتجاوز التحديات الراهنة.

ولفت النائب الأول إلى أن "الطوارئ تم إعلانها بعد الظروف الاستثنائية الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وتهدف إلى تحقيق العدالة وتسهيل الإجراءات في مواجهة كل ما يخل بنظام الدولة وليست معنية بالاحتجاجات".

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah تقرير مدعوم بمستندات... الموساد يتحرك داخل السودان

كان الرئيس السوداني عمر البشير ، أعلن يوم 22 شباط/فبراير الجاري حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، كما حل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه، نائبا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.

وجاءت هذه التطورات على الساحة السياسية في أعقاب استمرار الاحتجاجات من أكثر من شهرين على الأزمة الاقتصادية والتي تحولت للمطالبة برحيل البشير.