استهداف محطة محردة مجددا... والجيش السوري يقصف مواقع المسلحين

أفادت وكالة "سانا" أن "المجموعات الإرهابية اعتدت بـ 20 قذيفة صاروخية على محطة محردة لتوليد الطاقة الكهربائية ما أدى إلى أضرار كبيرة فيها في خرق متجدد لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب".
ورد الجيش السوري على مصادر إطلاق القذائف ما أدى إلى تدمير عدد من منصات الإطلاق والمرابض وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.
وردت وحدات الجيش السوري العاملة في ريف حماة الشمالي على خروقات المجموعات الإرهابية وانتهاكاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد بقصف مركز على مراكز المسلحين.
واستهدفت المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المتواجدة في المنطقة منزوعة السلاح أمس الثلاثاء كل من منطقة أبو الضهور في ريف إدلب الشرقي، وبلدة الصفصافية في ريف حماة الشمالي، فيما رد الجيش السوري على مراكز المسلحين بقصف مركز.
وذكرت وكالة "سانا" أن "المجموعات الإرهابية جددت خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت بالقذائف الصاروخية على بلدة الصفصافية بريف حماة الشمالي".
وأشار مراسل سانا في وقت سابق اليوم إلى أن وحدة من الجيش وجهت ضربات مكثفة على تحركات لمجموعات إرهابية على أطراف بلدتي حصرايا وكفرزيتا ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفرادها.
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