خلال لقائه رئيس الوزراء الأردني...وزير المالية الكويتي: ثمة توجهات واضحة لدينا لدعم مؤتمر لندن

أكد وزير المالية الكويتي نايف الحجرف عن توجهات بلاده الواضحة لدعم مؤتمر مبادرة لندن والعمل على إنجاحه، وذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الأردني في لندن اليوم، قبل مؤتمر لندن المزمع عقده يوم الخميس 28 شباط/ فبراير في لندن.

عمان — سبوتنيك. ونسب بيان صحافي صادر عن الحكومة الأردنية لوزير المالية الكويتي القول أن "هناك توجهات واضحة لدى دولة الكويت لدعم مؤتمر مبادرة لندن والعمل على إنجاحه"، لافتا إلى أن الاجتماع الذي عقد في الكويت قبل أيام لوزراء مالية الكويت والسعودية والأمارات والأردن لمتابعة تنفيذ مخرجات قمة مكة قد أكد على أهمية المؤتمر ودعم الاقتصاد الأردني.

وحسب البيان الصحافي الصادر عن الحكومة الاردنية والمنشور على الصفحة الرسمية للحكومة على موقع فيسبوك فإن ذلك جاء خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في لندن يوم الأربعاء 27 شباط/ فبراير، مع وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف والوفد المرافق وبحضور وزير المالية الاردني عزالدين كناكرية ومحافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز والسفير الأردني في لندن عمر النهار.

هذا والتقى الرزاز وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردانت بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردنية جمانة غنيمات، والسفير الأردني في لندن عمر النهار والسفير البريطاني في عمان ادوارد اوكدن.

وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات النهائية لعقد مؤتمر مبادرة لندن الذي يشارك فيه ممثلون عن نحو 60 دولة ومنظمة ومؤسسة دولية من بينها الدول السبع الكبرى.

وأكد رئيس الوزراء الأردني ووزيرة التنمية الدولية البريطانية تطلعهما لنجاح أعمال المؤتمر وتحقيق أهدافه في دعم الاقتصاد الأردني وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة بشكل يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المولد لفرص العمل.