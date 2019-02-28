سلطان عمان يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا

أبوظبي — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تسلّم الرسالة نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان عُمان، أسعد بن طارق آل سعيد؛ وذلك خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مبعوث الرئيس الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وكان ولد الشيخ التقى، أمس، نظيره العماني يوسف بن علوي؛ وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان على أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم لحل الأزمات التي تتعرض لها المنطقة، والسعي نحو بناء مجتمعات أكثر استقرارا وأمنا وتقدما.