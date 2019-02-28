إسرائيل: تقرير الأمم المتحدة "مسرحية عبثية"

© AP Photo / Adel Hana الأمم المتحدة: قوات الأمن الإسرائيلية يجب أن تواجه العدالة لأعمال قتل في غزة

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية إن إسرائيل ترفض تقرير الأمم المتحدة بشأن أعمال قتل في غزة، ووصفه بأنه "مسرحية عبثية".

وأكد تقرير للجنة من الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية قتلت 35 طفلا فلسطينيا دون الـ18 عاما واثنين من الصحفيين خلال احتجاجات 2018.

وحسب "رويترز"، رفضت إسرائيل، اليوم الخميس، تقريرا للأمم المتحدة اتهم جنودها بارتكاب جرائم حرب محتملة فيما يتصل بمقتل عشرات الفلسطينيين خلال الاحتجاجات على حدود قطاع غزة العام الماضي، ووصفته بأنه ضرب من "مسرح العبث".

وقال إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية في بيان، إن مجلس حقوق الإنسان "أصدر تقريرا آخر عدائيا وكاذبا ومحرفا ضد دولة إسرائيل… ليس بوسع أحد أن ينكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس والالتزام بالدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة".