رسالة خاصة من زوجة ملك البحرين إلى أميرة سعودية

بعثت زوجة ملك البحرين، حمد بن عيسى، برسالة خاصة إلى أميرة سعودية.

وأرسلت قرينة ملك البحرين، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، تهنئة خاصة إلى الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، حسب صحيفة الحياة.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE فنان "ستاند أب كوميدي" ينشر صورة مع الأميرة ريما بنت بندر ويترك تعليقا لافتا

وهنأت سبيكة بنت إبراهيم، الأميرة ريما، بمناسبة تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة بمرتبة وزير.

وأشادت آل خليفة بجهود الأميرة ريما "الحثيثة وإسهاماتها الواضحة في خدمة وطنها".

وتابعت قائلة:"لأمر الذي سيسهم بلا أدنى شك، في إثراء مسيرة عملها المقبل، التي تأتي في سياق ما حققته وتحققه المرأة السعودية من إنجازات نوعية في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من حكومة الملك سلمان بن عبد العزيز".

ولأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، يصدر أمر ملكي بتعيين أميرة في منصب سفيرة للمملكة في الخارج.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمر ملكي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدره ولي العهد محمد بن سلمان بصفته نائبا عن الملك ويقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.