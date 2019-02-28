السعودية تتحرك ضد من "تعدوا على مخططات محمد بن سلمان"

تحركت المملكة العربية السعودية تجاه عدد كبير ممن تعدوا على مخططات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووقع عدد من التعديات على مخططات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في مكة المكرمة، وعلى مساحات كبيرة من الأراضي، حسب صحيفة "الحياة".

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وقامت بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري في الشرطة، لإزالة "مخطط عشوائي مخالف ضمن نطاق مخططات ولي العهد في مكة المكرمة على مساحة تقدر بـ250 ألف متر مربع".

وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي قدح، أن فرق الرقابة الميدانية في البلدية أزالت كامل الإحداثيات والبتر والعقوم الترابية ورفعت الأنقاض من الموقع، مؤكدا أن البلدية ستواصل أعمالها الرقابية لمنع التعديات على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة داخل النطاق العمراني، وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات على أراضي الدولة من دون وجه حق.

وحذر حمدي قدح المواطنين من شراء الأراضي في المخططات العشوائية التي لا تحمل صكوكا شرعية حتى لا يتعرضوا لخسائر مادية، وذلك حفظا على حقوقهم.