بالصور طلاب جامعة لبنانية بالكمامات لسبب كارثي

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا عن وضع الكمامات الصحية في الجامعة، وذلك بعد انتشار الروائح الكريهة في أنحاء منطقة سن الفيل اللبنانية بسبب تأزم الوضع في مكب النفايات في المنطقة.
طلاب جامعة الـ #Alba في منطقة #سن_الفيل يستعينون بالكمامات، بسبب رائحة النفايات الكريهة المنبعثة في المنطقة.. #بلا_رقابة #لبنان #وين_الدولة @WMCLebanon pic.twitter.com/SeGeaiheAA— Bila Rakaba (@BilaRakaba) February 25, 2019
واعترض أهالي المنطقة من خلال اعتصامات وتجمعات على الوضع الذي قد يؤدي الى انتشار الأمراض والأوبئة.
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