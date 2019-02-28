بالصور طلاب جامعة لبنانية بالكمامات لسبب كارثي

قام طلاب جامعيون في لبنان بوضع كمامات على وجوهم أثناء فترة الدوام الرسمي في الجامعة وذلك بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من مطمر سن الفيل للنفايات.

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا عن وضع الكمامات الصحية في الجامعة، وذلك بعد انتشار الروائح الكريهة في أنحاء منطقة سن الفيل اللبنانية بسبب تأزم الوضع في مكب النفايات في المنطقة.

واعترض أهالي المنطقة من خلال اعتصامات وتجمعات على الوضع الذي قد يؤدي الى انتشار الأمراض والأوبئة.