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19:07 28 فبراير/ شباط 2019
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    إسماعيل هنية

    إسماعيل هنية: مصر تفرج عن 4 سجناء من "حماس"

    © AP Photo / Adel Hana
    العالم العربي
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    قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن مصر أفرجت عن 4 سجناء لديها من الحركة.

    ووجه هنية، الشكر إلى السلطات المصرية، على قرارها بالإفراج عن السجناء الأربعة، وعودتهم سالمين من مصر إلى قطاع غزة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

    رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة، قطاع غزة فلسطين 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Mohammed Salem
    هنية يتوجه إلى القاهرة لبحث تطورات ملف المصالحة الفلسطينية
    وأشار رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إلى أن ذلك القرار يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

    من جانبها، قالت وكالة "صفا" الفلسطينية، إن مراسلها أفاد وصول، ياسر زنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة إلى غزة، وأنه تم استقبالهم من قبل عائلاتهم، ومسؤولين من "حماس".

    كما أفرجت السلطات المصرية عن أربعة محتجزين آخرين وهم: وسيم أبو جليلة وعبد الرحمن مصطفى وسالم شيخ العيد وعبد العزيز أبو ختلة، وفقا لما نشرته وكالة "صفا".

    وقال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية صباح اليوم إن نتائج المباحثات الأخيرة التي أجراها في القاهرة قبل أيام مع مسؤولين مصريين بشأن ملف المفقودين الأربعة في مصر كانت "الأكثر أهمية".

    ويزور هنية القاهرة منذ الأحد الماضي، وقال مصدر في حركة "حماس" لوكالة "سبوتنيك": إن "رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، غادر قطاع غزة على رأس وفد من الحركة، ضم عضوي المكتب السياسي، روحي مشتهى، وخليل الحية".

    وأضاف المصدر: "إن هذه الزيارة تأتي بهدف عقد لقاءات مع القيادة المصرية، لاسيما جهاز الاستخبارات العامة، لتنسيق بعض المواقف وإنجاز جملة من الملفات والموضوعات".

    وتابع المصدر: "سيعقد وفد حماس اجتماعات مع مسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة، تتناول ملف معبر رفح البري، الذي تسلمت وزارة الداخلية في غزة إدارته، بعد أن غادره موظفو السلطة الفلسطينية، وقضية والمصالحة الداخلية، وقضايا أخرى تفرض نفسها على طاولة البحث، حيث ستستمر الزيارة أياما عدة".

    يذكر أن مسؤول الملف الفلسطيني في الاستخبارات العامة المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق، زار قبل عدة أيام قطاع غزة، والتقى قيادات حركة حماس، وفي مقدمتهم رئيس مكتبها السياسي، ووجه لهم دعوة لزيارة القاهرة.

    وفتحت السلطات المصرية قبل أيام معبر رفح البري الرابط بين قطاع غزة ومصر في كلا الاتجاهين، بعد أن تعطل عمله، وأضحى يعمل في اتجاه واحد للوافدين من القاهرة إلى غزة، بعد مغادرة موظفي السلطة الفلسطينية، التابعين لهيئة المعابر والحدود، جراء تدخلات حركة حماس، حيث رفض الموظفون العودة إلى عملهم، لتتسلم داخلية غزة التابعة لحركة حماس، العمل في المعبر واستقبلت عشرات الرحلات والمسافرين الوافدين إلى غزة، ليعود العمل اليوم مجددا في كلا الاتجاهين.

    انظر أيضا:

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    هنية يتوجه إلى القاهرة لبحث تطورات ملف المصالحة الفلسطينية
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    هنية يستقبل وفد المخابرات المصرية في غزة
    الخارجية الروسية تؤكد زيارة هنية لموسكو يوم 15 يناير
    وفد "حماس" برئاسة هنية يزور موسكو 15 يناير المقبل
    إسماعيل هنية يبدأ غدا جولة خارجية تشمل القاهرة وموسكو
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