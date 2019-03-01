خبير جماعات متشددة: هناك محاولات لإعداد حمزة بن لادن لتولي تنظيم القاعدة

عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يُقدم معلومات تُسهم في القبض على حمزة ابن أسامة بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حمزة بن لادن بدأ يبرز كزعيم جديد للتنظيم المسلح.

وفي الأعوام القليلة الماضية، نشر رسائل صوتية ومرئية يدعو حمزة فيها أتباع التنظيم إلى مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين انتقاما لمقتل والده.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب ينتقد الإدارات الأمريكية السابقة لدفعها المليارات لباكستان رغم إيوائها بن لادن

وقال حسن أبو هنية المختص فى شئون الجماعات الإسلامية المتشددة لراديو " سبوتنيك " إن اهتمام الولايات المتحدة بشخص حمزة بن لادن ليس جديدا ولا مفاجئا بل يعود لعام 2016 مع بزوغ نجم تنظيم القاعدة مرة أخرى وهو أمر تزامن مع تقارير مخابراتية من عدة دول منها فرنسا وبريطانيا عن نشاط ملحوظ لعناصر من التنظيم دخلت العراق مرة أخرى خاصة بعد انشقاق جبهة النصرة عن التنظيم.

وأضاف أبو هنية أن إعداد حمزة لقيادة تنظيم القاعدة أمر يتم التحضير له منذ فترة ما بعد مقتل أسامة بن لادن وذلك بإشراف أيمن الظواهرى من أجل إعادة البريق للتنظيم الذي خبا نجمه فترة ليست بالقصيرة وهي فترة صعود تنظيم داعش.