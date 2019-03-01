كاتب إماراتي: تركيا تسعى لاحتلال سوريا... وروسيا وأمريكا أوقفتا أطماعها

قال الدكتور عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، إن تركيا تسعى لاحتلال أكبر قطعة من الأراضي العربية السورية.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الأطماع التركية في سوريا قديمة، وأن الجانب الروسي حال دون الإقدام على احتلال الشمال السوري من خلال عمليات التنسيق مع الجانب التركي، وكذلك الجانب الأمريكي أيضا.

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID دمشق تكشف عن أسلوب تعاملها مع أي وجود عسكري أجنبي في سوريا دون موافقتها

وتابع قوله: "الخطر التركي على سوريا لا يقل عن الخطر الإيراني، كل منهما له أطماعه، ولابد من الحضور العربي للتصدي لهذه الأطماع، وعدم إتاحة الفرصة لهما في الأراضي العربية السورية".

وشدد عبد الله على أن الوقت الراهن يحتاج إلى الحضور العربي القوي، خاصة في ظل الوجود الإيراني، والعلاقات القائمة من قبل 2011، وأن الإمارات تؤكد أنه لابد من الوجود العربي إلى جانب الوجود الإيراني، وكذلك التصدي للأطماع التركية في الأراضي.

وفي تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك"، شدد عبد الله على أن اللقاءات والجهود التي تجرى خلف الكواليس، في الوقت الراهن، تشير إلى توقعات بحضور دمشق بنسبة تتخطى 50 % حتى الآن، وأن حالة من التوافق قد تتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن تركيا تريد إقامة منطقة آمنة بدعم لوجستي من الحلفاء، بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وتقول إن هذه المنطقة ينبغي أن تكون خالية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تدعمها الولايات المتحدة، التي تعتبرها أنقرة "جماعة إرهابية".

وترفض الحكومة السورية إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري، ورحبت بتطبيق اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا.

وأشار المصدر إلى أن الخارجية الأمريكية وعبر منحها، تمول الكثير من وسائل الإعلام المعارضة داخل تركيا، وفي آخر مناطق سيطرة المسلحين شمال سوريا.