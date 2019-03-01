تسجيل
20:05 01 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    دمار كبير جراء قصف عنيف لتنظيم القاعدة على محردة وسط سوريا

    بالصور... دمار كبير بعد قصف لتنظيم "القاعدة" على محردة وسط سوريا

    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    تعرضت مدينة محردة الواقعة بريف حماة الشمالي الغربي، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 40 قذيفة صاروخية أطلقها تنظيم "جيش العزة" الإرهابي وأحدثت دمارا كبيرا في منازل وممتلكات المواطنين.

    وبدأت المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة على طول جبهة ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي منذ صباح اليوم الجمعة قصفا متواصلا بالقذائف الصاروخية تركز على الأحياء السكنية المجاورة للمنطقة "منزوعة السلاح"، وخاصة مدينة محردة التي شهدت اليوم وقوع إصابات بين صفوف المدنيين جراء القصف المتواصل.

    النصرة تسلم داعش عبوتي (كيماوي) إضافيتين في منزوعة السلاح شمال حماة
    © Sputnik . Bassel Shartouh
    مصادر: "القاعدة" تتمدد في إدلب... النصرة تمنح "حراس الدين" 6 بلدات
    وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: إن مسلحي تنظيم "جيش العزة" أمطروا مدينة محردة خلال الأيام الأخيرة بمئات القذائف الصاروخية، مشيرا إلى أنه ومنذ صباح اليوم الجمعة تلقت المدينة أكثر من 40 صاروخا بعضها من صناعة عربية ويتمتع بقدرة تدميرية كبيرة.

    وأضاف المراسل إن الأيام الأخيرة شهدت موجات متلاحقة من القصف العنيف الذي شنته المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في المنطقة المصنفة على أنها "منزوعة السلاح"، في جبهات ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، حيث دمر القصف أقساما من محطة محردة الحرارية وأخرجها من الخدمة "مؤقتاً" كما ألحق أضرارا كبيرة في ممتلكات المواطنين في مدينتي محردة والسقيلبية وبلدات الصفصافية وجورين وناعور شطحة والمحروسة شمال وشمال غرب حماة.

    وقال مصدر عسكري سوري لمراسل "سبوتنيك" إن "مسلحي تنظيم "حراس الدين" المتمركزين بالقرب من النقطة التركية بمحيط مدينة مورك شمال حماة، قاموا باستهداف الأحياء السكنية الشمالية من مدينة صوران بعدد من القذائف الصاروخية التي أحدثت خسائر مادة فادحة بمنازل وممتلكات المواطنين، وذلك على مرأى ومسمع القوات التركية، لافتاً إلى أن مسلحي التنظيم يتخذون من نقطة المراقبة التركية بمحيط مورك ملاذا لهم يحتمون به".

    دمار كبير جراء قصف عنيف لتنظيم القاعدة على محردة وسط سوريا
    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    دمار كبير جراء قصف عنيف لتنظيم القاعدة على محردة وسط سوريا

    وأضاف أن وحدات الجيش السوري ردت على مصادر إطلاق القذائف عبر سلاح المدفعية واستهدفت برمايات دقيقة مواقع المسلحين في المزارع الجنوبية من مدينة مورك.

    بدوره، أكد مصدر ميداني لوكالة سبوتنيك أن قوات الجيش السوري رصدت تحركات معادية للمجموعات الإرهابية المسلحة أثناء محاولة المسلحين نقل عتاد وذخيرة وأسلحة الى مواقعهم، فتعاملت قوات الجيش مع هذه التعزيزات عبر سلاحي المدفعية والصواريخ ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المسلحين وتدمير عدة آليات كانت بحوزتهم.

    دمار كبير جراء قصف عنيف لتنظيم القاعدة على محردة وسط سوريا
    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    دمار كبير جراء قصف عنيف لتنظيم القاعدة على محردة وسط سوريا

    وتنتشر في ريف حماة الشمالي عدة تنظيمات إرهابية متحالفة مع تنظيم "جبهة النصرة"، ويعد تنظيم "جيش العزة" أبرز حلفاء "هيئة تحرير الشام"، ويسيطر على قرى وبلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين والزكاة والأربعين في ريف حماة الشمالي المتاخم لريف إدلب الجنوبي، ويضم في صفوفه مقاتلين من الشيشان وأوزبكستان ينتشرون شمال غربي سوريا، وخاصة في ريف حماة الشمالي وسهل الغاب والمناطق المحيطة به، وقد تم تزويد التنظيم بصواريخ مضادة للدبابات من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك صواريخ تاو أمريكية الصنع.

    دمار كبير جراء قصف عنيف لتنظيم القاعدة على محردة وسط سوريا
    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    دمار كبير جراء قصف عنيف لتنظيم القاعدة على محردة وسط سوريا

    أما فصيل "حراس الدين" فيتكون من مقاتلين متشددين أعلنوا إنشاء تنظيمهم الخاص انشقاقا عن "جبهة النصرة"، تحت اسم "حراس الدين" محافظين على ولائهم لزعيم "تنظيم القاعدة" في أفغانستان أيمن الظواهري، ويقود تنظيم "حراس الدين" مجلس شورى يغلب عليه المقاتلون الأردنيون ممن قاتلوا في أفغانستان والعراق والبوسنة والقوقاز، ولهم باع طويل في القتال بصفوف "تنظيم القاعدة".    

    انظر أيضا:

    استهداف محطة محردة مجددا... والجيش السوري يقصف مواقع المسلحين
    قائد الدفاع الوطني في محردة: الإرهابيون يحتمون بالتركي ويمطرون المدنيين بالصواريخ والقذائف
    المسلحون يقصفون محطة محردة الكهربائية شمال حماة... والجيش السوري يرد بطريقته
    عشية رأس السنة... تنظيم "القاعدة" يستهدف بالقذائف الصاروخية مدينة محردة شمال حماة
    الكلمات الدلالية:
    محردة, تنظيم جبهة النصرة الإرهابي, الجيش السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء لدار تصميم Dolce & Gabbana لمجموعة خريف/ شتاء 2019/2020 في ميلانو، إيطاليا 24 فبراير/ شباط 2019
    قطار "انتصار سوريا" في روسيا وإشعال فتيل بين الهند وباكستان... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شو هالسلحفاة الغريبة!
    سلحفاة "داعشية" مشبوهة في العراق
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك