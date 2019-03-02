"قسد" تعلن تقدمها نحو أخر منطقة يتمركز فيها "داعش" في شمال شرق سوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، أنها تقدمت مسافة كيلومتر واحد باتجاه آخر جيب يتمركز به عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرق سوريا.

وقال مدير المركز الإعلامي لـ "قوات سوريا الديمقراطية" مصطفى بالي لوكالة سبوتنيك "بالفعل بدأت قواتنا منذ ليلة أمس التقدم كيلومترا واحدا، واشتبكت مع الإرهابيين".

وأضاف بالي "للتوضيح، مسافة الكيلومتر التي تقدمت فيها قواتنا ليست هي المساحة الفعلية التي يتمركز بها تنظيم داعش، ولكنها المسافة المكشوفة التي تفصل قواتنا عن مناطق تمركزهم".

وأكد بالي "تقدمت قواتنا في هذه المساحة المكشوفة، وسيطرت على بعض النقاط، وأصبحت أقرب مما كان في السابق من مراكز ونقاط تمركز الإرهابيين".

وختم بالي قائلا "وقعت اشتباكات عنيفة، أسفرت عن جرح 3 من مقاتلينا على الأكثر، ولا معلومات حتى الآن عن إصابات في صفوف داعش"، متابعا "نتوقع انتهاء المعركة قريبا".