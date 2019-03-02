الحكيم يؤكد لظريف اهتمام بغداد بتطوير تعاونها مع طهران في شتى المجالات

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها مع إيران في مختلف المجالات.

© Sputnik . Rex Features إيران تمدد اتفاقية تصدير الكهرباء إلى العراق

بغداد- سبوتنيك . وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية بأن الوزير الحكيم عبر، خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم السبت، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، عن "اهتمام بغداد بتطوير التعاون الثنائيِ بين البلدين في المجالات كافة".

وأضاف "استعرض الجانبان مُجمَل العلاقات الثنائيَّة التي تجمع البلدين الجارين، والرغبة المُشترَكة في تدعيم هذه العلاقات، علاوة على بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليميَّة، والدوليَّة".

ويرتبط العراق وإيران بعلاقات سياسية واقتصادية جيدة، وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا ملموسة على الحكومة العراقية لحثها على التخلي عن تعاونها الاقتصادي مع إيران.