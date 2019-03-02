صحيفة عبرية: هناك ألم كبير من الحرب "المنسية"

قالت صحيفة عبرية إن هناك حربا "منسية" خلال الصراع العربي الإسرائيلي، تسببت في وقوع ألم كبير لدى الإسرائيليين.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم، السبت، أن "حرب الاستنزاف" هي الحرب المنسية خلال الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وهي الحرب التي تسببت في أحداث "ندبة" كبيرة للإسرائيليين، خاصة وأنها كانت في مرحلة تاريخية ومهمة من تاريخ دولة إسرائيل.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن حرب الاستنزاف أو كما يطلق عليها "حرب الألف يوم"، توافق هذه الأيام الذكرى الخمسين لها، حيث انتهت هذه الحرب، في الثامن من مارس/آذار من العام 1969، بعدما بدأت في يونيو/حزيران 1967، أي بعد حرب "الأيام الستة"، أو حرب يونيو/حزيران 67، أو نكسة يونيو العربية، كما يطلق عليها في كتب التاريخ العربية.

وأوردت الصحيفة العبرية أن إسرائيل فقدت أكثر من 986 قتيلا خلال الحرب "المنسية" أو حرب الاستنزاف المصرية الإسرائيلية، في نهاية الستينيات، وهي الحرب التي أديرت على ثلاث جبهات، في قناة السويس، وفي هضبة الجولان السورية، وفي الأردن كجبهة ثالثة.

وأكدت الصحيفة العبرية في تقريرها المطول، والمنشور بمناسبة مرور خمسين عاما على انتهاء حرب الاستنزاف، أن تلك الحرب تسببت في وقوع أزمة عسكرية ونفسية كبيرة لدى الإسرائيليين.