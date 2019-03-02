الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" يحذر من التصعيد في الحديدة ويتوعد بمفاجآت

اتهم الجيش اليمني، التابع لجماعة "أنصار الله" في صنعاء، القوات المسلحة اليمنية، التابعة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بارتكاب 9520 خرقا في محافظة الحديدة منذ سريان وقف إطلاق النار، منها 4440 خلال فبراير/ شباط المنصرم.

وحذر الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله في صنعاء، العميد يحيى سريع، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، التحالف العربي والجيش اليمني من القيام بأي عمليات تصعيد في محافظة الحديدة، وذلك وفقا لقناة "المسيرة".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad وزير خارجية اليمن: فشل اتفاق الحديدة سيقلل من فرص تحقيق السلام

واعتبر سريع، وصول عدد من المدرعات والآليات إلى ميناء المخا خلال اليومين الماضيين يعد مؤشرا على نوايا التحالف والجيش اليمني للتصعيد وعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة ، مؤكدا الحرص على السلام والقدرة على التصدي لأي تصعيد بعمليات نوعية ستخرج عن إطارها الدفاعي.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة في صنعاء: "نؤكد أن خيارات الرد ستتجاوز مسرح الساحل الغربي وسيجد العدو نفسه أمام وضع ومفاجآت جديدة". وأعلن تنفيذ أكثر من 163 عملية في مختلف الجبهات الشهر الماضي.

وأشار العميد سريع، إلى تنفيذ سلاح الجو المسير 5 عمليات، في حين استهدفت القوة الصاروخية معسكرا للجيش اليمني في البقع بصاروخ بدر1 بي، وذكر أن قوات صنعاء تصدت لأكثر من 21 زحفا في عسير، وشنت 14 عملية هجومية وصفها بالناجحة، ودمرت 29 آلية ونفذت 52 عملية قنص، الشهر الماضي.

كما كشف عن تنفيذ وحدة القناصة خلال فبراير/ شباط المنصرم 1434 عملية، من حصيلتها 40 جنديا سعوديا وسودانيين، وتدمير 14 آلية، علاوة على تنفيذ وحدة ضد الدروع 157 عملية، أسفرت عن تدمير 3 دبابات و11 مدرعة و10 آليات وجرافتان، مؤكدا تنفيذ وحدة الهندسة 165 عملية، منها 68 استهدفت آليات ومدرعات.