الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" يحذر من التصعيد في الحديدة ويتوعد بمفاجآت

وحذر الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله في صنعاء، العميد يحيى سريع، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، التحالف العربي والجيش اليمني من القيام بأي عمليات تصعيد في محافظة الحديدة، وذلك وفقا لقناة "المسيرة".
وقال الناطق باسم القوات المسلحة في صنعاء: "نؤكد أن خيارات الرد ستتجاوز مسرح الساحل الغربي وسيجد العدو نفسه أمام وضع ومفاجآت جديدة". وأعلن تنفيذ أكثر من 163 عملية في مختلف الجبهات الشهر الماضي.
وأشار العميد سريع، إلى تنفيذ سلاح الجو المسير 5 عمليات، في حين استهدفت القوة الصاروخية معسكرا للجيش اليمني في البقع بصاروخ بدر1 بي، وذكر أن قوات صنعاء تصدت لأكثر من 21 زحفا في عسير، وشنت 14 عملية هجومية وصفها بالناجحة، ودمرت 29 آلية ونفذت 52 عملية قنص، الشهر الماضي.
كما كشف عن تنفيذ وحدة القناصة خلال فبراير/ شباط المنصرم 1434 عملية، من حصيلتها 40 جنديا سعوديا وسودانيين، وتدمير 14 آلية، علاوة على تنفيذ وحدة ضد الدروع 157 عملية، أسفرت عن تدمير 3 دبابات و11 مدرعة و10 آليات وجرافتان، مؤكدا تنفيذ وحدة الهندسة 165 عملية، منها 68 استهدفت آليات ومدرعات.
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