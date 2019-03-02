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19:44 02 مارس/ آذار 2019
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    الجيش اليمني المتحالف مع الحوثيين

    أنصار الله: إطلاق 3 صواريخ "زلزال" وقذائف مدفعية على جنود السعودية

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أنها أطلقت ثلاثة صواريخ من نوع (زلزال1) وعددا من قذائف المدفعية على تجمعات لجنود الجيش السعودي قبالة منفذ علب.

    ونقل موقع "أنصار الله" الرسمي عن مصدر عسكري، سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف من وصفهم بـ"مرتزقة الجيش السعودي" إثر استهداف القوة الصاروخية لتجمعاتهم قبالة منفذ علب بثلاثة صواريخ زلزال1 محلية الصنع وعدد من قذائف المدفعية، على حد قوله.

    قوات التحالف العربي في اليمن
    © REUTERS / Faisal Nasser
    صنعاء: الحرب على اليمن هدفها تمكين إسرائيل من البحر الأحمر

    وتابع: "عمليات التنكيل بالعدو ومرتزقته مستمرة على مدار الساعة وفق الخطط العسكرية بناء على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة و توقعات حركة العدو وتمركزه وخططه".

    واليوم، اتهم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، قوات التحالف بارتكاب 9520 خرقا في محافظة الحديدة منذ سريان وقف إطلاق النار، منها 4440 خلال فبراير/شباط الماضي.

    وحذر الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله في صنعاء، العميد يحيى سريع، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، التحالف العربي والجيش اليمني من القيام بأي عمليات تصعيد في محافظة الحديدة، وذلك وفقا لقناة "المسيرة".

    واعتبر سريع، وصول عدد من المدرعات والآليات إلى ميناء المخا خلال اليومين الماضيين يعد مؤشرا على نوايا التحالف والجيش اليمني للتصعيد وعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، مؤكدا الحرص على السلام والقدرة على التصدي لأي تصعيد بعمليات نوعية ستخرج عن إطارها الدفاعي.

    وقال الناطق باسم القوات المسلحة في صنعاء: "نؤكد أن خيارات الرد ستتجاوز مسرح الساحل الغربي وسيجد العدو نفسه أمام وضع ومفاجآت جديدة". وأعلن تنفيذ أكثر من 163 عملية في مختلف الجبهات الشهر الماضي.

    وأشار العميد سريع، إلى تنفيذ سلاح الجو المسير 5 عمليات، في حين استهدفت القوة الصاروخية معسكرا للجيش اليمني في البقع بصاروخ بدر1 بي، وذكر أن قوات صنعاء تصدت لأكثر من 21 زحفا في عسير، وشنت 14 عملية هجومية وصفها بالناجحة، ودمرت 29 آلية ونفذت 52 عملية قنص، الشهر الماضي.

    مدينة الحديدة، اليمن 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
    الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" يحذر من التصعيد في الحديدة ويتوعد بمفاجآت

    كما كشف عن تنفيذ وحدة القناصة خلال فبراير/ شباط المنصرم 1434 عملية، من حصيلتها 40 جنديا سعوديا وسودانيين، وتدمير 14 آلية، علاوة على تنفيذ وحدة ضد الدروع 157 عملية، أسفرت عن تدمير 3 دبابات و11 مدرعة و10 آليات وجرافتان، مؤكدا تنفيذ وحدة الهندسة 165 عملية، منها 68 استهدفت آليات ومدرعات.

    والحرب في اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربيّة، مستمرة منذ 2014 بين الحوثيين، والقوّات الحكومية المدعومة منذ 2015 من تحالف عسكري تقوده السعودية إلى جانب الإمارات.

    وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

    وتسبب النزاع بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 بالمئة من السكان.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, الحرب في اليمن, التحالف العربي, جماعة أنصار الله الحوثي, السعودية, اليمن
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