تسجيل
19:44 02 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    نتنياهو وترامب في أثناء زيارة الأخير إلى القدس

    دبلوماسي أمريكي لقناة إسرائيلية: رفض نتنياهو "صفقة ترامب" سيشكل صدمة في واشنطن

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    قال الدبلوماسي الأمريكي المخضرم دنيس روس إن "صفقة القرن" لن تحظى بأي اهتمام جدي إذا لم تتضمن إقامة دولة فلسطينية، حيث الجزء الكبير من القدس الشرقية. وادعى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتظر المقابل بعد كل شيء فعله لإسرائيل، ولذلك سيجد نتنياهو صعوبة في رفض الاتفاق.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    بعد لقاء ابن سلمان الذي لم تعلن عنه السعودية... هل فشلت مهمة صهر ترامب في الرياض
    وعلق روس، وهو أحد كبار المسؤولين بوزارة الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى الشرق الأوسط، في حديث لقناة "كان" الإسرائيلية على خطة السلام المقترحة من حكومة ترامب، وقال إنه لا يعرف تفاصيل تلك الخطة، ولكنها ستكون خطيرة إذا كانت لا تشمل إقامة دولة فلسطينية، وولايتها على جزء كبير من القدس الشرقية.

    وأشار روس إلى جهود الحكومة الأميركية لجمع الأموال والدعم من الدول العربية "المعتدلة"، بحجة أن القادة العرب لن يستثمروا في مبادرة لا تلبي التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني.

    ​وقال الدبلوماسي أيضا إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجد صعوبة في رفض خطة سياسية صريحة من قبل إدارة ترامب. لإنه بعد كل ما فعله لإسرائيل — يتوقع ترامب تغييرا، وسيشكل الرفض الكاسح لخطته من قبل إسرائيل صدمة في واشنطن".

    وقال ترامب في مؤتمر صحفي في هانوي بعد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "نحن نعمل بجد على خطة السلام." "هناك فرصة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، والعمل الأكثر صعوبة هو المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين — سأكون سعيدا بإنتاج مثل هذا الاتفاق".

    وقال ترامب أيضاً "رئيس الوزراء نتنياهو قوي وحكيم وهو يقوم بعمل رائع كرئيس للوزراء".

    وجاءت هذه التصريحات قبل ساعات قليلة من نشر النائب العام قرار توجيه الاتهام لرئيس الوزراء. وشارك نتنياهو نفسه التعليق على كلام رئيس الولايات المتحدة، وكتب على إنستغرام "شكرا لك، يا صديقي."

    وكشفت في اليوم نفسه صحيفة "القدس" الفلسطينية معلومات وتقارير تشير إلى أن الخطة التي وضعت لا تشتمل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، ولكن إقامة حكم ذاتي في غزة مع أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني وعلاقات اقتصادية مع المناطق A و B. في المستقبل سيتم إجراء مفاوضات حول المنطقة ج في الضفة الغربية.

    كما ادعى التقرير أن إسرائيل ستزيل معظم نقاط التفتيش العسكرية كجزء من الصفقة، وستسمح للفلسطينيين بحرية الحركة والتجارة. وفي الوقت نفسه، ستبقى السيطرة الأمنية في يد إسرائيل — حتى في غور الأردن. كما ستبقى الكتل الاستيطانية تحت السيطرة الإسرائيلية، لكن لن يتم توسيعها، وسيتم إخلاء المستوطنات المعزولة.

    في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تحدث جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب ومستشاره، عن "خطة السلام" التي وضعتها الحكومة، والتي لا تزال تفاصيلها غير معروفة. وقال: "ما نناقشه لا يختلف كثيرا عن ما دار في السنوات الـ25 الماضية، وما حاولنا القيام به هو وضع حلول واقعية وتصحيح لهذه القضايا في عام 2019. وهذا البرنامج هو برنامج سياسي مفصل يركز على رسم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي". وأضاف: "في زيارتنا للمنطقة سمعنا مواقف مختلف الأطراف فيما يتعلق بالخطة".    

    انظر أيضا:

    ترامب يطالب الصين بإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية فورا
    ترامب يحمل كوريا الشمالية مسؤولية وفاة طالب أمريكي
    الكلمات الدلالية:
    دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء لدار تصميم Dolce & Gabbana لمجموعة خريف/ شتاء 2019/2020 في ميلانو، إيطاليا 24 فبراير/ شباط 2019
    قطار "انتصار سوريا" في روسيا وإشعال فتيل بين الهند وباكستان... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شو هالسلحفاة الغريبة!
    سلحفاة "داعشية" مشبوهة في العراق
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك