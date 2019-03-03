رئيس مجلس النواب العراقي يلتقي نظيره السوري (صور)

التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، السبت، رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، فإنه "جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين،وجهود تفعيل لجان الصداقة، والعمل البرلماني المشترك، والتأكيد على جهود تفعيل الدبلوماسية البرلمانية".

وتستضيف الأردن فعاليات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و4 مارس 2019.

© REUTERS / Essam al-Sudani الحلبوسي يعرب عن رغبة العراق بالانفتاح على محيطه العربي والإقليمي

ويأتي هذا الاجتماع تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، حيث من المقرر أن يلقي رؤساء البرلمانات والوفود كلمات حول هذا الموضوع.

وسوف يسبق المؤتمر اجتماع تشاوري لرؤساء البرلمانات العربية، للتنسيق المسبق بشأن موضوعات وفعاليات المؤتمر.

هذا ومن المقرر أن تنتقل رئاسة الاتحاد في نهاية أعمال المؤتمر من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري إلى السيد المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني.