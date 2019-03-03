السوري الذي أنطق الحجر... أبكى لجنة تحكيم "أرابس غوت تالينت" (فيديو)

تمكن الفنان السوري نزار بدر من تحريك مشاعر الجمهور ولجنة التحكيم في برنامج "أرابس غوت تالينت" الذي يبث على قناة "إم بي سي فور"، حيث بدا التأثر واضحا عندما قامت المطربة اللبنانية (عضو لجنة الحكم) نجوى كرم بمسح دموعها، كما قام الفنان المصري أحمد حلمي بتقبيل رأس الفنان السوري.

ويقول الفنان نزار بدر، " أنا نزار بدر من محافظة اللاذقية، أعرف بـ"جبل صافون"، أقضي أغلب أوقاتي بالنحت وتشكيل الحجر، الموهبة موجودة عندي منذ 35 سنة".

ويتابع بدر "عندما وعيت على الدنيا، كنت أنحت في الصلصال أو بالطين، وكل ما كبرت تتطورت معي الحالة حتى وصلت لمرحلة أني أنحت بأقسى أنواع الحجارة".

ومع أن الفنان بدر امتهن فن النحت بالفطرة إلا أن الحرب التي تتعرض لها بلاده سوريا فجرت عنده موهبة جديدة وفريدة من نوعها وهي تشكيل الحصى على حجار البازلت.

وكان الفنان بدر تحدث لـ"سبوتنيك" في وقت سابق عن 25 ألف لوحة أنجزها خلال سنوات الحرب، هي كافية لتدخله موسوعة غينيس، وقد بدأ بتشكيل أول لوحة لمشهد المواطنين المدنيين الذين كانوا يهربون من منطقة الرمل الفلسطيني في اللاذقية الذي شهد في بداية الحرب أعمالا إرهابية من قبل المجموعات المسلحة، فمشهد الناس يخرجون حاملين أطفالهم وأغراضهم إلى منطقة وجود الجيش العربي السوري ألهمه تلك اللوحة الأولى.

وبين الفنان بدر أنه بدأ يشكل الأعمال الفنية من الحجارة "البشر، الزهور، والحيوانات، ومعاناة الفقراء والشهداء والهجرة…." لكون أعماله تتكلم عن الإنسان، وهو لا يلبث يشير إلى أن أفكار أعماله مستمدة من حضارة أوغاريت التي أنارت طريق البشرية بأبجديتها الأولى تاريخيا وأطلق على حجارة صافون وصف "الأبجدية الثانية" لأوغاريت التي لامست ضمائر مشاهديها ونالت إعجابهم.

وأوضح لـ"سبوتنك" أنه تفرد بهذا الفن، فهو عاش 8 سنوات من الحرب وهو يشكل أعماله من وحيها، وأن صورا عالية الدقة لأعماله كانت كافية لإقامة العديد من المعارض في الدول الأوروبية، معرضان منهما في إيطاليا، وأن فيلما وثائقيا تضمن موضوعات أعماله وعرض لأول مرة في سويسرا، وأن هذه الأعمال أسهمت في خروج مظاهرات في أوروبا تطالب بالسلام لسوريا، مشيرا إلى أن كاتبة كندية قامت بتأليف كتاب عن أعماله أسمته "حصى الطرقات".

وقال الفنان بدر: الحجر لم يخلق للرجم، بل يمكن أن يفهم الفنان معنى أن للحجر روح، فعليه نقشت الحضارات القديمة وكذلك الأبجديات ونحتت منه جميع الأشكال.