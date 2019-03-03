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17:47 03 مارس/ آذار 2019
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    حمودة صباغ رئيس مجلس الشعب السوري يحضر المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي في عمان

    سوريا ترفض دفع رسوم مالية للبرلمان العربي... ولغة حوار لافتة بين ممثلي الرياض ودمشق

    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    العالم العربي
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    أعلن عضو مجلس الشعب السوري أكرم عجلاني أن وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة 29 للبرلمان العربي التي بدأت أعمالها بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، اعترض على محاولة تحصيل رسوم مالية من سوريا تبلغ 266.5 ألف دولار هي حجم مساهماتها في أنشطة البرلمان على مدى السنوات الماضية.

    مقعد سوريا في الجامعة العربية
    © AFP 2018 / Raad Adayleh
    لأول مرة منذ الأزمة... سوريا تشارك في اجتماعات البرلمان العربي
    عمان — سبوتنيك. وقال عجلاني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "نحن رأينا أنه يمكن أن نُطالب فيها لو كنا دُعينا من قبل الاتحاد ولم نستجب للدعوة فيقال إننا نحن الذين رفضنا الحضور ولكن نحن لم ندع على طول سنوات الأزمة في سوريا فطالما لم نُدَع فلماذا يطلب منا الدفع.

    وأثيرت خلال جلسة اللجنة قضية فرض ديون بقيمة 266.5 ألف دولار أميركي على سوريا، وذلك نتيجة عدم دفعها المستحقات المالية الخاصة بها في موارد البرلمان.

    وكان لافتاً لغة الحوار بين الوفود المشاركة، وتحديداً بين الجانبين السعودي والسوري، التي ظهر فيها تعاون وتميزت بنبرة ود أثناء النقاش حول المستحقات المالية التي يتعين على سوريا دفعها.

    إذا كان من جملة ما قاله ممثل الوفد البرلماني السعودي بأنه يتحفظ على هذا الطلب لسببين "الأول أنه ليس في جدول الأعمال والثاني أن دولا أخرى مثل موريتانيا وليبيا ودول أخرى لم تكن مشاركة وهذا سوف يفتح بابا لماذا هذه الدولة دون الأخرى، ونحن بقدر سعادتنا بحضور الجمهورية العربية السورية لا نريد ان يكون أول حضور لهم محل خلاف في المؤتمر بشأنه".

    وأضاف "نتمنى تأجيل الموضوع الى اجتماع اللجنة التنفيذية بعد 6 أشهر تمهيدا لهذا الموضوع".

    وتم التوافق إلى عدم رفع هذا البند إلى رئاسة المؤتمر وتأجيله إلى اجتماع اللجنة التنفيذية بعد 6 أشهر، ووافق الجانب السوري على هذا القرار.

    وقال، العجلاني، أثناء الجلسة "نحن طرحنا ذلك للتأكيد انها ليست ذمة، وفي النهاية نحن مع القرار الجماعي".

    وحول ما سبق قال العجلاني في تصريحاته لوكالة "سبوتنيك"، "نحن كمجلس نواب سوري ودودون مع كل الشعوب العربية وحتى مع الشعوب الأخرى فما بالك مع الشعوب العربية".

    وأضاف "نحن لم نأت لكي نتجادل أو نتقاتل نجن جئنا لنتفاهم والتفاهم بحاجة إلى نوع من التعامل السلس أما تفاهم مع حدة لا يمكن أن يتم".

    ومن المقترحات التي قدمتها سوريا خلال اجتماع اللجنة هو مبادرة سوريا لتقديم مقترحات لمجابهة الإرهاب من الناحية القانونية، وحول ذلك يقول عجلاني "سوريا تقدم شيء في مجابهة الارهاب هي من الناحية القانونية لأنه ما تعرضت له سوريا من ضغوط قانونية وعسكرية وحقوق إنسان وأمور أخرى أصبح لديها الخبرة الكافية من النواحي القانونية التي تدعم موقفها في الوقوف في وجه الإرهاب".

    وأضاف "يعني أصبح لديها خبرة قانونية في القوانين التي تتعلق في الارهاب وكيفية الاستفادة منها".

    وبدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال الدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي بعنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين" والتي تتواصل على مدى يومين.

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